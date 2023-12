Descubra as taxas mais baixas de consignado do INSS para aposentados!

O Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) anunciou recentemente uma nova redução nas taxas de juros para empréstimos consignados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Essa decisão afetará diretamente os aposentados e pensionistas, que poderão se beneficiar de condições mais favoráveis de crédito pessoal consignado.

A nova taxa, que passará de 1,84% para 1,80%, entrará em vigor assim que a normativa da Previdência for publicada.

Alterações nas taxas de juros

A taxa de juros proposta é ligeiramente superior à sugestão anterior, que era de 1,77% para empréstimos e 2,62% para cartões, conforme discutido em reunião do CNPS pelo Ministério da Previdência Social. Vale destacar que apenas o setor bancário foi contrário à nova taxa de juros.

Impacto nos aposentados e pensionistas do INSS

O crédito consignado é uma modalidade de crédito regulamentada pela Previdência Social, cuja taxa de juros é definida pelo CNPS. É importante ressaltar que esse percentual é o máximo que pode ser cobrado, sendo que as instituições financeiras têm permissão para estabelecer taxas menores, mas nunca superiores.

Conforme as regras atuais, os aposentados e pensionistas do INSS podem comprometer até 45% do benefício com empréstimos, sendo 35% para crédito pessoal, 5% para cartão de crédito e 5% para o cartão de benefício, criado em 2022.

Desde que assumiu a Previdência, o ministro Carlos Lupi tem apresentado propostas de redução nas taxas de juros, o que não tem sido bem recebido pelo setor bancário. Os bancos argumentam que a redução da taxa básica de juros da economia, a Selic, não deveria resultar automaticamente em uma redução dos juros do crédito consignado.

Em contrapartida, a Previdência sugere a criação de um “gatilho” para os juros, ou seja, uma redução ou aumento sempre que a Selic se alterar. Essas divergências levaram a um adiamento da decisão, motivando os conselheiros do CNPS a buscar mais informações para entender melhor a composição e definição da taxa do crédito consignado. Uma nova reunião está prevista para janeiro de 2024.



Perspectivas futuras para o INSS

Com a nova proposta de taxa de juros, a Previdência e o setor bancário continuam a buscar um equilíbrio que beneficie os aposentados e pensionistas do INSS. No entanto, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que essa decisão vai contra as tentativas do Ministério da Fazenda de impulsionar a economia. A redução na taxa de juros resultou em uma diminuição na oferta de crédito, prejudicando especialmente aqueles com renda mais baixa.

É importante destacar que a busca por taxas de juros mais atrativas para o crédito consignado é fundamental para promover o acesso ao crédito de forma responsável e sustentável. Essa modalidade de empréstimo tem se mostrado uma opção viável para os aposentados e pensionistas do INSS, que podem utilizar os recursos para diversos fins, como pagamento de dívidas, investimentos ou despesas emergenciais.

Ademais, a redução das taxas de juros para empréstimos consignados do INSS é uma medida que visa beneficiar os aposentados e pensionistas, oferecendo condições mais favoráveis de crédito pessoal. Embora existam divergências entre a Previdência e o setor bancário, é importante buscar um equilíbrio que promova o acesso ao crédito de forma responsável e sustentável.

O monitoramento das taxas de juros, juntamente com a criação de mecanismos de ajuste, como o “gatilho”, pode ser uma solução para garantir que as condições sejam justas e adequadas para ambas as partes envolvidas.

