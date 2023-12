Detroit Lions emite críticas ferrenhas aos dirigentes após controvérsia de conversão de dois pontos

EUapós uma polêmica derrota por 20-19 para o Dallas Cowboys, Leões de Detroit treinador Daniel Campbell ficou frustrado quando o caos cercou uma tentativa crucial de conversão de 2 pontos.

Apesar de CampbellApós as explicações pré-jogo aos árbitros sobre o jogo planejado, os Leões sentiram que uma vitória potencial foi negada, afetando sua busca pelo primeiro lugar nos playoffs da NFC.

O momento crucial ocorreu quando o atacante ofensivo Taylor Decker pegou um passe de conversão de 2 pontos, aparentemente dando ao Detroit uma vantagem de um ponto faltando apenas 23 segundos para o fim. No entanto, as autoridades consideraram Decker inelegível, alegando que ele não havia se reportado como receptor elegível. A tentativa subsequente, após recepção anulada, terminou em passe incompleto, selando a derrota dos Leões.

“Não quero falar sobre isso”, explicou Campbell.

Detroit Lions inaugura estátua de Barry SandersRede Esportiva Woodward / Twitter

“Eu explico tudo antes do jogo, ok? Eu fiz isso.”

A confusão continuou nas discussões pós-jogo, com o quarterback Jared Goff e o árbitro Brad Allen oferecendo relatos conflitantes. Goff insistiu que Decker se reportou como elegível, enquanto Allen afirmou o contrário, afirmando que Decker não havia reportado, e o tackle reserva Dan Skipper sim.

“Muito confuso”, disse Goff.

“O que eu sei, e não sei se serei multado por isso, mas sei que Decker denunciou. Capitão Dan nao fiz. Eu sei que eles disseram que Dan Skipper fez isso.”

Campbell, visivelmente chateado com a decisão, enfatizou que explicou meticulosamente a jogada antes do jogo. A explicação de Allen indicou que Skipper inicialmente relatou como elegível, mas depois mudou para um local de tackle, isentando-o de relatórios adicionais. Enquanto isso, Decker, o left tackle titular, já estava em campo.

Um vídeo capturou uma conversa entre Decker e Allen, que então se comunicou com a defesa de Dallas. Allen esclareceu que sua discussão com a linha defensiva se concentrou na elegibilidade de Skipper.

Decker, ecoando a confusão de Goff, afirmou que seguiu as instruções pré-jogo com precisão e executou a jogada conforme praticado ao longo da semana. Goff, defendendo o caso de Detroit durante as deliberações dos oficiais, expressou sua perplexidade, afirmando que Decker relatou, enquanto Skipper não.

Apesar da polêmica, o Vaqueiros estendeu a sequência de vitórias em casa para 16 jogos e completou a temporada regular com um recorde perfeito de 8-0 em Estádio AT&T.