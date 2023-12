Festa de Taylor Swift: Quando é o aniversário dela e quantos anos ela tem?

Travis Kelce está fazendo de tudo para comemorar a namorada Taylor Swift 34 anos nesta quarta-feira em seu amado Cidade de Nova York. A sensação pop nasceu em 13 de dezembro de 1989em West Reading, Pensilvânia.

O Chefes de Kansas City estrela está determinada a jogar para sua namorada o “melhor festa possível” sem poupar despesas. Uma fonte revelou a Semanal dos EUA que a celebração íntima acontecerá em Cidade de Nova Yorke Kelce está orquestrando um jantar romântico apenas para os dois.

Enquanto Kelce pretende uma noite íntima, ele também está trabalhando em uma festa semi-surpresa envolvendo alguns dos Swift amigos próximos. Agora que o casal está junto há cerca de cinco meses, ele quer garantir Tay Tay aniversário é inesquecível.

Amigos próximos do casal sugerem que Kelce não poupa despesas para criar um evento memorável experiência de aniversáriodemonstrando seu profundo carinho pelo Vencedor do Grammy cantor.

Taylor e Travis apoiam um ao outro

Kelce e Swift relacionamento se tornou público em setembro, quando Taylor foi flagrado torcendo pelo Chefes no Arrowhead Stadium. Apesar da agenda agitada, o casal prioriza passar momentos juntos, exemplificado quando Rápido alterou seus planos de viagem para estar com Kelce após o Chefes perda para o Denver Broncos em outubro.

“Taylor se sente péssimo por Travis e sabe que não. [take] perdendo levemente. Taylor sentiu que o mínimo que ela poderia fazer seria ir até ele em Kansas City, um dia antes do planejado, para que ela pudesse estar ao seu lado para confortá-lo e encorajá-lo de todas as maneiras que pudesse.” uma segunda fonte disse Semanal dos EUA.

Ele também aproveitou Chefes adeus semana em meados de novembro para fazer uma viagem rápida para Argentinaonde assistiu ao pontapé inicial da etapa internacional de SwiftTurnê Eras.

Como tudo começou

O relacionamento deles começou logo depois Kelce participaram SwiftTurnê Eras desempenho em julho. O casal manteve seu romance em segredo e Rápido recentemente confirmado nela Pessoa do Ano da Time entrevista que eles estão se vendo desde julho.

O NFL estrela já tentou dar Rápido uma pulseira de amizade com seu número de telefone durante o show dela em julho, marcando o início de sua conexão.

O festa de aniversário espera-se que seja um caso extravagante, refletindo Kelce’s compromisso de fazer Swift dia especial. À medida que os detalhes se desenrolam, os fãs aguardam ansiosamente os vislumbres da celebração romântica do casal no coração de Cidade de Nova York.