Ian Machado Garry aborda ‘haters’ em vídeo promocional do UFC 296

Ian Machado Garry ganhou muitas manchetes antes de sua luta no UFC 296 contra Vicente Luque, e embora mais tenham sido negativos do que positivos, o invicto meio-médio está inclinado a isso.

“The Future” lançou recentemente um vídeo promocional antes de sua intrigante luta de 170 libras com seu companheiro de equipe anterior, Luque, e abordou – e aparentemente dá de ombros – os odiadores.

Confira abaixo o vídeo promocional da semana de luta de Machado Garry no UFC 296.

Machado Garry abordou tópicos como ser um “fan boy” de Conor McGregor, ser supostamente expulso das academias, odiar sua esposa e família, ser um trem da moda e que ele continua vencendo e muito mais.

Desde que assinou com o UFC, o ex-campeão do Cage Warriors está 6-0 dentro do octógono, o que inclui uma paralisação no primeiro round de Daniel Rodriguez no UFC Charlotte, e vitórias por decisão sobre Neil Magny e Kenan Song durante sua campanha de 3-0 em 2023. O jogador de 26 anos pode fazer uma grande declaração se conseguir derrotar o perigoso Luque no último card da promoção em 2023.