Jada Pinkett-Smith afirma que o infame tapa do Oscar salvou seu casamento

J.ada Pinkett-Smith admitiu recentemente que nunca deixará Will Smith depois que o infame tapa do Oscar salvou seu casamento. Jada Pinkett-Smith e Will Smith não moram juntos, mas ainda estão juntos.

Jada Pinkett-Smith saiu de sua mansão em Calabasas

Jada confessou que no dia do Oscar não estava com vontade de ir

“Quase nem fui ao Oscar naquele ano, mas estou feliz por ter comparecido”, disse Jada ao DailyMail. “Eu chamo isso de ‘tapa sagrada’ agora porque muitas coisas positivas vieram depois dele.’

Ela elaborou um dos momentos mais embaraçosos do Oscar: “Aquele momento de bater no leque é quando você vê onde você realmente está”, acrescentou ela. “Depois de todos esses anos tentando descobrir se eu sairia do lado de Will, foi preciso aquele tapa para eu ver que nunca iria deixá-lo. Quem sabe onde estaria nosso relacionamento se isso não tivesse acontecido?”

Depois de toda a atenção que o casal recebeu, foi revelado que eles estavam separados há mais de seis anos e não moravam juntos, mas ela agora comprou uma casa diferente, mais perto de Smith, após deixar a mansão em Calabasas.

Jada falou ao canal sobre o acordo de relacionamento deles em relação a morar separado e destacou as coisas boas sobre isso: “O melhor é que não preciso dizer ao Will:Você está bem com este sofá?‘Eu comprei um que é de couro envernizado creme, mas com tachas douradas'”. “Isso expressa o lado heavy metal para mim.”

Jada também falou sobre seus próximos planos “Will e eu planejamos [to write] um livro juntos chamado ‘Não tente isso em casa’, ele está em uma jornada. Eu estive em uma jornada. Queremos escrever algo onde ele coloque o lado masculino, eu coloque o lado feminino e assim essas questões universais sejam resolvidas.“