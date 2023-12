John Daly perdeu US$ 1,65 milhão em apenas cinco horas enquanto jogava em um cassino

eulendário jogador de golfeJohn Daly realmente teve uma jornada selvagem pela vida, com suas façanhas tornando-o famoso no mundo esportivo.

Ele reconhece que lutou contra o vício e se entregou a junk food e Diet Coke, mas jogatina provou ser o mais caro.

Durante um período de 16 anos, Daly perdeu quase US$ 55 milhões através do jogo, com uma única mão de blackjack custando-lhe qualquer coisa, desde US$ 5.000 a US$ 15.000.

Na tentativa de reduzir suas perdas, ele finalmente começou a jogar caça-níqueis, mas isso também não ajudou.

Uma perda de US$ 1,65 milhão em cinco horas

Em um dos maiores momentos de sua carreira, Tiger Woods e Daly se enfrentaram em uma partida de playoff no Campeonato WGC-American Express em 2005.

Bosques saiu vitorioso, como fez contra a maioria dos jogadores de golfe da época, e Daly ficou devastado.

Ele escolheu viajar para Las Vegas com um Cheque de $ 750.000 para cuidar de seus ferimentos, mas ele perdeu US$ 600.000 em menos de 30 minutos.

O casino acabou por lhe dar crédito, mas ele perdeu US$ 1,65 milhão em cinco horas apostar em vários jogos.

Refletindo sobre o período, Daly afirma que inicialmente pensou que perder $ 100 em oito mãos consecutivas de blackjack era ruim.

A carreira de golfe de John Daly

Daly ganhou 17 torneios da PGA e ganhou mais de US$ 10 milhões em ganhos ao longo de sua carreira.

Os destaques de sua carreira incluem a vitória no PGA Championship de 1991, no Open Championship de 1995, no British Open de 1995, no The Open Championship de 1996, no The Players Championship de 1998, no British Masters de 2000 e no Buick Open de 2004.

Ele é conhecido por seus impulsos poderosos, sua personalidade grandiosa e suas lutas com demônios pessoais.