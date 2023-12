Kevin Durant ao ultrapassar Moses Malone para se tornar o 10º na lista de maiores pontuadores de todos os tempos da NBA: É uma longa jornada para chegar lá

Pa estrela de Phoenix, Kevin Durant, mudou-se para 10º lugar na lista de pontuação da carreira da NBA Sexta à noite, ultrapassando Moses Malone no segundo quarto da derrota do Suns por 119-111 para o Denver Nuggets.

“É uma longa jornada para chegar lá, ser mencionado entre os grandes”, disse Durant. “É preciso muito trabalho, muita preparação, muitas pessoas me ajudando a chegar a este ponto.”

Kevin Durant marca um gol difícil para entrar na lista dos 10 maiores artilheiros da história da NBALAPRESSE

Durant atingiu a marca ao atingir a linha de base por dois pontos faltando 50,3 segundos para o intervalo. Durant precisava de 17 pontos para ultrapassar Malone no jogo – o 1.003º de sua carreira.

Durant terminou com 30 pontos, mas acertou 8 de 25 arremessos de campo – fazendo 0 a 10 no segundo tempo. Ele elevou o total de sua carreira para 27.423. Malone tinha 27.409 na NBA depois de iniciar sua carreira profissional com duas temporadas na ABA.

Durant disse que Malone é um dos jogadores mais subestimados da história da liga.

Durant, de 1,80 m, é 13 vezes All-Star e duas vezes campeão da NBA que jogou pelo SuperSonics/Thunder, Warriors, Nets e Suns. Ele jogou uma temporada na faculdade no Texas antes de ser classificado em segundo lugar geral no draft da NBA de 2007, aos 19 anos.

Ele está na NBA há 17 temporadas – perdeu um ano inteiro devido a uma lesão no tendão de Aquiles – e tem média de mais de 27 pontos.