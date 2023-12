Khamzat Chimaev atualiza lesões e gosta de retorno no UFC 300: ‘Diga a Dana White, faça isso acontecer’

Khamzat Chimaev disse que está prestes a passar por uma cirurgia, mas também avisou qualquer lutador com quem possa entrar no octógono.

O invicto competidor do UFC fez uma transmissão ao vivo no Instagram para responder às perguntas dos fãs e fornecer uma atualização sobre sua mão direita machucada após uma vitória por decisão majoritária sobre Kamaru Usman no UFC 294 em outubro.

“Vou fazer uma cirurgia, [an] operação em uma, duas semanas, depois disso [I’ll] faça a recuperação, volte, esmague alguém”, disse Chimaev (h/t MMA Crazy).

Depois de perder peso gravemente antes do UFC 279 para uma luta programada no evento principal dos meio-médios com Nate Diaz em setembro de 2022, Chimaev enfrentou Kevin Holland no evento e conquistou a vitória por finalização no primeiro round. “Borz” então passou para 185 libras e estava escalado para enfrentar Paulo Costa, porém uma infecção feia forçou Costa a sair da luta, o que levou Usman a intervir em pouco tempo.

Chimaev machucou a mão direita no início da luta contra o ex-campeão dos meio-médios, e depois de um primeiro round dominante, onde Chimaev recebeu um trio de placares de 10-8 dos juízes, Usman foi capaz de virar a maré e tornar as coisas muito competitivas no final. trecho, o que deixou os fãs com mais perguntas do que respostas após o evento.

Quanto a quando a estrela promocional em ascensão gostaria de retornar, quando questionado sobre o UFC 300, Chimaev pareceu bastante animado com a ideia.

“Diga a Dana White, faça isso acontecer”, respondeu Chimaev.