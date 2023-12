MLS: Hugo Lloris troca o Tottenham pelo Los Angeles FC

An era em Tottenham está chegando ao fim com Hugo Lloris anunciando sua saída do Liga Premiada clube depois de uma carreira estelar no norte de Londres.

Antes de perder a vaga na equipe em 2023, Lóris tinha sido um ponto focal em Tottenham Hotspur. Ele foi um goleiro sólido durante o início pós-Harry Redknapp anos e depois uma figura de destaque como Maurício Pochettino arrastou a equipe até o Final da Liga dos Campeões.

“Depois de 11 anos, 361 jogos e 127 jogos sem sofrer golos, Hugo Lloris está deixando a Premier League”, foram as palavras escritas no comunicado da própria Premier League no Twitter.

O ex-capitão do Spurs, relegado para a terceira escolha nesta temporada após a chegada de Vigário Guilhermeestá saindo para Liga Principal de Futebol.

Lóris37 anos, assinou um contrato de um ano com Los Angeles FC com um possibilidade de prorrogação por mais dois anos.

“Hugo é sem dúvida o goleiro de maior sucesso de sua geração e um grande campeão. Estamos extremamente entusiasmados por ele ter escolhido o LAFC para a próxima fase de sua ilustre carreira”, gabou-se John Thorrington, co-presidente do atual vice-campeão da MLS.

Como os Spurs marcarão a saída de Lloris?

Tottenham, enquanto isso, estão se preparando para despedir seu capitão com grande alarde no início de 2024.

“No intervalo do jogo contra o Bournemouth, todos agradeceremos juntos a Hugo Lloris”, tuitou o clube.

“Desde o primeiro momento senti-me orgulhoso e privilegiado por representar este clube”, disse Lloris.

Um ponto negativo, porém, é o fato de que Lóris fica com a incômoda decepção de não ter conquistado nenhum troféu pelo clube do norte de Londres. Ele estava do lado perdedor em duas finais da Taça da Liga em 2015 e 2021embora ele também tenha perdido o mencionado Final da Liga dos Campeões contra o Liverpool.