Patrick Mahomes mostra seu lado carinhoso ao distribuir presentes de Natal para uma criança doente

CO Natal é uma época em que devemos pensar naqueles que são menos afortunados do que nós, e há muitas pessoas menos afortunadas do que nós. Patrick Mahomes.

O Chefes de Kansas City o quarterback decidiu entrevistar um jovem muito doente e dar alguns presentes incríveis, mostrando seu lado suave durante o que é uma fase difícil para os Chiefs.

O jovem torcedor se chama Isaac e nasceu com um raro defeito na coluna que o impedia de andar.

Durante a entrevista, ele pensou que estavam apenas sendo questionados sobre seu jogador favorito.

Isaac falou sobre as coisas que adora em Mahomes e a maneira como ele joga futebol.

Patrick Mahomes mostra seu lado carinhoso ao entregar presentes de Natal a uma criança doenteChefes de Kansas City

“Principalmente apenas a atitude dele”, disse Isaac. “Apenas sobre como ele aborda o jogo e como ele é humilde.”

Durante a entrevista, Mahomes entrou na sala para surpreender Isaac com sua presença e alguns presentes.

Presente especial para Isaac

Mahomes rapidamente avisou Isaac que ele teria ingressos para ir ao Super Bowl em Las Vegas no final desta temporada.

Isaac mal conseguia falar e tudo o que conseguiu dizer foi “isso é uma loucura” quando Mahomes perguntou como ele se sentia.

“Estou feliz por poder ajudar a dar a ele a oportunidade de ir ao Super Bowl, aproveitar e ver”, disse Mahomes.

“Um dia ele estará transmitindo jogos e espero ainda estar jogando.

“Para poder causar impacto na vida de qualquer pessoa, sei o quanto fui abençoado por poder estar nesta posição, quero causar impacto na vida de outras pessoas.

“Isso é algo pelo qual quero ser lembrado.”