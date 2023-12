Que desfiles e eventos de Natal você pode assistir neste fim de semana?

Ccom Época de Natal aproximando-se, a expectativa da alegria festiva cresce, e que melhor maneira de mergulhar no espírito natalino do que participando de um desfile de Natal?

Do icônico Desfile de Barcos de Natal às celebrações da comunidade local, esses desfiles oferecem um banquete visual de luzes, música e magia natalina. Esteja você em uma cidade movimentada ou pitoresca, esses desfiles certamente cativarão moradores e visitantes, tornando-se tradições apreciadas por muitos.

Que desfiles você pode assistir neste fim de semana?

Desfile de Barcos de Natal (Praia de Newport, Califórnia)

Para um toque único, vá a Newport Beach para o 115º Desfile de Barcos de Natal de Newport Beach, que acontecerá de 13 a 17 de dezembro de 2023. Observe iates, barcos, caiaques e canoas lindamente decorados navegando ao longo do porto, criando uma exibição espetacular no água.

Desfile de Fantasia de Natal (Disneylândia)

O lugar mais feliz do planeta fica ainda mais alegre durante as férias com o Christmas Fantasy Parade na Disneylândia. Acontecendo diariamente de 10 de novembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024, este desfile apresenta personagens queridos da Disney juntando-se ao Papai Noel para uma celebração alegre e musical.

Desfile de férias de Summerlin (Summerlin, Nevada)

Nos arredores de Las Vegas, a comunidade planejada de Summerlin organiza um desfile de feriado todas as sextas e sábados, de 17 de novembro a 16 de dezembro de 2023. As exibições deslumbrantes incluem carros alegóricos festivos inspirados em amados filmes de férias, dançarinos, personagens, neve e, claro. claro, Papai Noel.

Desfile Mágico do Dia de Natal dos Parques Disney

Se você não puder ir à Disneylândia ou ao Disney World, assista ao Desfile do Dia de Natal dos Parques Disney em casa. Exibido anualmente no dia de Natal na ABC, este especial televisionado apresenta personagens da Disney, carros alegóricos cheios de celebridades, apresentações musicais, bandas marciais e muito mais.