Sean Penn mostra grande PDA com a atriz Nathalie Kelley em Miami

Sean Penn com certeza parece um homem da cidade ultimamente – ele estava namorando uma atriz no início deste verão, e agora … ele está na próxima, e isso seria Nathalie Kelly .

O ator esteve em Miami neste fim de semana para o Art Basel, e no sábado… ele e a estrela de ‘Dynasty’ foram para South Beach juntos, de mãos dadas e em sintonia, onde certamente pareciam um casal completo.

Claro, estamos nos referindo à atriz ucraniana Olga Korotyaeva – com quem ele estava em um relacionamento no início deste ano . Eles foram juntos para Saint Tropez, e lá também estavam mostrando o major PDA… se beijando na rua, e ele colocando o braço em volta dela.

Ele se casou com a atriz australiana Leila George em 2020 durante a pandemia – isso depois de namorar por cerca de 4 anos – mas desistiu logo depois disso … com Leila correndo para o tribunal cerca de um ano depois, para sinalizar que ela queria o fim do casamento.