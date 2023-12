Selena Gomez janta com Taylor Swift em meio à reação de Benny Blanco

Selena Gomez está pegando fogo por causa de seu relacionamento com Benny Blanco – e parece que ela está lidando com isso apoiando-se em uma de suas melhores amigas… Taylor Swift .

A cantora/atriz saiu na noite de sexta-feira em Nova York para o que acabou sendo um jantar poderoso só para mulheres, não apenas com Taylor – mas também com Cara Delevingne e Zoe Kravitz… e mais tarde à noite, Anya Taylor Joy também. Parece que Sophie Turner estava um pouco ocupada.

De qualquer forma, todo mundo estava vestido com esmero para o passeio de paparazzi… incluindo Selena, que estava com algum tipo de roupa de pele de cobra que ficava ótima nela. Ela estava claramente pronta para fotos.

Diz-se que o grupo de mulheres foi a um local no Brooklyn para um show de comédia e, pouco depois, foi a um restaurante italiano próximo. À medida que iam e vinham, a tripulação apresentava uma frente bastante unida – com o T-Swift, é claro, sendo a principal peça central.

Agora, com o contexto adicional desta nova “controvérsia” em que Selena se encontra no que diz respeito a Benny – com quem ela confirmou que estava namorando esta semana – isso cria uma camada extra de intriga e especulação, já que o momento parece ser muito perto para ser uma mera coincidência.

Parte do motivo pelo qual ela está sendo criticada por Benny – além do fato de as pessoas pensarem que ela está “namorando” por estar com ele – é por causa desse suposto comentário do IG ao qual ela aparentemente respondeu nas últimas 24 horas… o que aponta para suas recentes observações sobre a Palestina.