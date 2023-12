‘Song is a brick’: Lutadores reagem ao domínio de Song Yadong sobre Chris Gutierrez no UFC Vegas 83

Song Yadong pode ter conquistado a eliminação do título com uma vitória dominante sobre Chris Gutierrez no UFC Vegas 83.

Yadong superou Gutierrez no placar, ganhando dois 50-45 e até 50-44 em cinco rodadas de trocação e luta corporal superiores. Foi sua segunda vitória consecutiva após revés contra Cory Sandhagen.

Depois disso, Yadong convocou seu oponente originalmente escalado para o UFC Vegas 83, Petr Yan, que não ficou nem um pouco impressionado com a exibição tática de cinco rounds. Veja o que outros lutadores disseram sobre Yadong x Gutierrez e o restante do card principal do UFC Vegas 83.

Song Yadong vs. Chris Gutiérrez

Song achou que seria uma luta fácil e Chris o levou por 5 rounds, tenho que respeitar isso -Terrance McKinney (@twrecks155) 10 de dezembro de 2023

Anthony Smith x Khalil Rountree

Ele poderia ter acertado outro tiro mortal, mas esperou que o árbitro visse o que ele estava vendo, e isso salvou Smith de mais danos. Grande luta. Grande paralisação. #UFCVegas83 -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 10 de dezembro de 2023

Respeito por não seguir Smith com mais alguns tiros, foi uma combinação e tanto -Terrance McKinney (@twrecks155) 10 de dezembro de 2023

Nasrat Haqparast vs. Jamie Mullarkey

Eu venci esses dois caras. Mesmo com 7 cirurgias sem acampamento e treino de verdade. Fodam-se os juízes e o UFC. #UFCVegas85 -John Wayne Makdessi (@JohnMakdessi) 10 de dezembro de 2023

Mullarky não tem queixo Nasrat o guardou rapidamente -Terrance McKinney (@twrecks155) 10 de dezembro de 2023

Equipe Elliott vs. Sumudaerji

Jun Yong Park x Andre Muniz