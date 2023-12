Tiger Woods “agradavelmente surpreso” com recuperação no retorno nas Bahamas

Scottie Scheffler fez duas águias no sábado em sua rodada de 7 abaixo de 65 anos, o que deu ao jogador número 1 do mundo outra chance de vencer o Hero World Challenge. Tiger Woods estará presente no final, mas apenas para entregar o troféu.

Scheffler nunca ficou seriamente fora de posição até o final do round. Ele salvou o par no buraco 16, mas errou sua única tacada no dia 18 em Albany, dando-lhe uma vantagem de três tacadas sobre Matt Fitzpatrick, que também tinha 65.

Tiger Woods “agradavelmente surpreso” com recuperação no retorno nas BahamasLAPRESSE

Scheffler disputar o torneio de Woods nas Bahamas não é novidade – ele foi vice-campeão atrás de Viktor Hovland nos últimos dois anos. Woods estar fora da disputa também não é incomum, principalmente porque ele normalmente está se recuperando de lesões.

Esta é a quinta vez que joga nas Bahamas e apenas uma vez ele terminou a 10 arremessos do vencedor. Este ano não será exceção. Woods estava acima do par nos nove últimos pela terceira rodada consecutiva, tendo que se contentar com um 71 que o deixou 16 arremessos atrás de Scheffler.

Então, novamente, não se trata apenas de golfe. Woods está voltando de outra cirurgia que o manteve afastado do golfe por quase oito meses. Domingo seria a primeira vez que ele jogaria um torneio de 72 buracos desde Riviera, em fevereiro.

Ele disse que não sentiu nenhuma dor no tornozelo, apenas em outras áreas do corpo, e que se recuperaram melhor do que o esperado após cada rodada.

“Ainda tenho jogo”, disse Woods. “É se o corpo consegue ou não. Estou agradavelmente surpreso com a forma como me recuperei todos os dias. Minhas ativações na academia têm sido boas.”

O golfe tem sido uma mistura.

Woods abriu com dois bogeys retos, recuperou-se com quatro birdies nos nove da frente e novamente não conseguiu converter no par 5 nos nove de trás. Ele errou o 11º green com uma cunha e errou um birdie putt a 3 pés no dia 15.

Ele sentiu que sua pontuação poderia estar na casa dos 60, embora estivesse muito satisfeito com sua saúde.