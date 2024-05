A namorada de Seahawks WR DK Metcalf, Normani, revela qual esposa do superstar da NFL interpretou o cupido

Seattle Seahawks receptor amplo DK Metcalf poderia pegar passes em campo, mas fora de campo era o cantor Normani chamando sua atenção, graças a uma ajudinha do astro da NFL Russel Wilsona esposa, Ciara. A conexão veio à tona durante uma brincadeira lúdica orquestrada por Normani em colaboração com Revista Elaonde ela fingiu considerar uma vaga em “A solteira.”

Durante o trote para Ciara, Normani interesse fingido em entrando no reality show, buscando o conselho de sua amiga, que imediatamente expressou preocupação e deu orientações. A conversa tomou um rumo hilário quando Normani revelou a verdade – era tudo uma brincadeira. Mas em meio às risadas, surgiu uma revelação encantadora: foi Ciara quem inicialmente armou para Normani e Metcalf.

O casal tornou seu relacionamento público no verão passado através de uma série de Instagram postagens, mas o papel de Ciara nos bastidores não era amplamente conhecido até agora. Este boato adiciona outra camada ao vínculo entre as duas estrelas, já que Ciara não apenas compartilha uma amizade íntima com Normani, mas também uma conexão única através do marido, Russel Wilsonquem era Companheiro de equipe de Metcalf nos Seahawks.

DK Metcalf envolvido na pegadinha de Normani

Metcalf ele mesmo foi envolvido na pegadinha quando Normani ligou para ele em seguida, provocando-o com versos de sua música “Selvagem.” Sua confusão rapidamente se transformou em excitação, o que mostrou ainda mais seu relacionamento lúdico e afetuoso. Quando Normani finalmente admitiu a pegadinha, A resposta atrevida de Metcalf, “Por que temos que parar?” destacou seu bom humor e sua forte química.

Esta revelação não só apimenta a vida fora do campo destas celebridades, mas também mostra as relações estreitas dentro do Comunidade da NFL.