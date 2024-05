Hoffenheim 4-2 Bayern (18 de maio de 2024) Análise do jogo

O Bayern de Munique desperdiçou uma vantagem de dois gols e caiu para uma derrota por 4 x 2 para o Hoffenheim, graças ao hat-trick de Andrej Kramaric na final da Bundesliga no sábado, encerrando uma temporada decepcionante em terceiro lugar, com a saída do técnico Thomas Tuchel.

O desempenho de sábado foi indicativo da primeira temporada do Bayern sem troféu em mais de uma década, tendo jogado de forma excelente para chegar às semifinais da Liga dos Campeões, mas também sendo vítima de adversários mais fracos, incluindo o Saarbruecken, da terceira divisão, que os derrotou na Copa da Alemanha.

Tuchel disse que estava insatisfeito com a falta de foco de sua equipe na última partida no comando.

“Começamos muito bem, mas depois cometemos uma série de erros individuais”, disse Tuchel em uma curta entrevista coletiva.

O jogador de 50 anos deixa o Bayern depois de pouco mais de um ano no comando.

Os golos madrugadores de Mathys Tel e Alphonso Davies colocaram o Bayern, esgotado por lesões, a vencer por 2-0 aos seis minutos.

Eles não contaram com o atacante Harry Kane, de volta à Inglaterra para tratar uma lesão antes da Euro 2024, além de Serge Gnabry, Kingsley Coman, Jamal Musiala e Leroy Sané.

O Hoffenheim não desistiu e marcou o golo do internacional alemão Maximilian Beier, dois minutos depois, e os anfitriões gradualmente retiraram um pouco do ritmo inicial do jogo.

O Bayern de Munique encerrou uma difícil campanha nacional em terceiro lugar. Imagens de Matthias Hangst/Getty

“Na segunda parte jogámos bem durante 15 minutos, mas depois houve novamente uma série de erros individuais e perda de posse de bola”, disse Tuchel. “Perdemos uma vantagem de dois golos para uma derrota completamente desnecessária e amarga.”

O internacional croata Kramaric fez um hat-trick impressionante em 19 minutos com a defesa do Bayern em ruínas, levando o time ao terceiro lugar na classificação com 72 pontos.

“Isso acontece com muita frequência, assim. Aconteceu em Stuttgart, onde sofremos dois gols no final [for a 3-1 defeat]. Em Heidenheim o mesmo [for a 3-2 loss], aqui o mesmo. Isso acontece com muita frequência”, disse Tuchel.

“Tenho uma explicação para isso, mas não é para o público.”

Tuchel foi informado em fevereiro que partiria no final da temporada, um ano antes do término de seu contrato. Ele confirmou que houve negociações na semana passada para potencialmente reverter essa decisão, mas nenhum acordo foi alcançado.

O Bayern está lutando para encontrar seu sucessor depois que vários outros treinadores, incluindo Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, o técnico da Áustria, Ralf Rangnick, e o técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, optaram por permanecer em seus cargos.

O Bayer Leverkusen conquistou a primeira posição com 90 pontos. O Stuttgart terminou em segundo com 73 pontos, após derrotar o Borussia Monchengladbach por 4 a 0, enquanto o Bayern terminou em terceiro com 72 pontos.