Trey Lance, dos Cowboys, está indo para Minnesota na entressafra?

Tele Dallas CowboysA temporada foi cheia de reviravoltas, tornando difícil lembrar o início caótico. Um dos primeiros debates girou em torno da posição de quarterback, com alguns acreditando erroneamente que a negociação do time com o São Francisco 49ers para Trey Lance sinalizou falta de confiança em Dak Prescott.

À medida que a temporada avançava, Prescott provou seu valor e fez a presença de Lance na equipe parecer desnecessária. Lance, que foi a terceira escolha geral no draft de 2021, pode se tornar uma opção reserva sólida, mas com Prescott provavelmente receberão um grande contrato, pode fazer mais sentido para os Cowboys continuarem Cooper Rush como seu substituto.

Atualmente, Rush continua sendo o principal quarterback reserva dos Cowboys, enquanto Lance serve como terceira opção de emergência. No entanto, há especulações de que Lance poderia ser um potencial candidato comercial na entressafra. Connor Livesay da 33ª equipe sugere que se os Cowboys decidirem ficar com Rush como reserva, eles poderão explorar opções de troca para Lance com times que precisam de um quarterback.

Quais são as opções de Lance se os Cowboys quiserem trocá-lo?

O Vaqueiros poderiam potencialmente receber um retorno melhor por Lance do que o que pagaram inicialmente por ele. Se as equipes perderem os melhores quarterbacks no draft, elas poderão ver Lance como uma opção viável. No entanto, resta saber se outro time estaria disposto a pagar mais do que os Cowboys abriram mão por ele.

Em termos do contrato de Lance, os Cowboys deverão a ele US$ 5,3 milhões no próximo ano, e todo esse dinheiro está totalmente garantido para a temporada de 2024. Depois de 2024, Lance se torna um agente livre, a menos que os Cowboys decidam exercer sua cara opção de quinto ano.

Faria sentido para os Cowboys tentarem obter algo em troca de Lance enquanto ainda podem, especialmente considerando que o contrato de Rush é muito mais acessível.

Existe a possibilidade de um compromisso financeiro entre Lance e os Cowboys. Eles poderiam oferecer a ele um contrato inferior à sua opção de quinto ano. Segundo fontes, Dallas prefere essa ideia.

Um destino potencial para Lance poderia ser seu estado natal, Minesota. O Vikings provavelmente perderão Primos Kirk nesta entressafra e não tem opções de reserva. Se os Cowboys trocassem Lance por Minnesota, poderia ser uma situação ganha-ganha para ambos os times.