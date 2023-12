Últimas notícias sobre Mbappé: O futuro não depende da Liga dos Campeões e se ele renovar será de longo prazo

Tsua quarta-feira, PSG poderia ser relegado para o Liga Europa. Eles estão jogando pela qualificação para o Liga dos Campeões fase eliminatória contra Borussia Dortmund. Não será fácil para os franceses, já que o adversário precisa de pelo menos um empate para terminar na liderança do grupo.

Parece duro, mas o todo-poderoso PSG pode perder a Liga dos Campeões em dezembro. Seria um choque tremendo para a equipe treinada por Luis Henrique. E aqui, como quase sempre, vem o nome de Mbappé e o seu futuro a médio prazo.

Segundo informações publicadas pelo ‘L’Equipe’, o futuro em Paris do capitão francês, que tem contrato até 30 de junho, não depende da continuidade do PSG na Liga dos Campeões. Se os parisienses caírem para a Liga Europa na quarta-feira, isso não significaria que Mbappe deixará o Parque dos Príncipes clube no verão.

É uma postura que Mbappé já manteve na temporada passada, quando o PSG foi eliminado por Bayern de Munique nas últimas 16 Liga dos Campeões. “Se eu vinculasse meu futuro à Liga dos Campeões e não desrespeitasse o clube, já teria ido há muito tempo! Estou aqui, estou muito feliz e, no momento, não estou pensando em nada além de deixar o PSG feliz”, disse o astro francês.

O verão mais difícil de Mbappé

Este verão, difícil para Mbappe, depois de várias semanas longe dos treinos com a equipe, ainda está na mente da jovem estrela. No entanto, a opção de renovação também está em cima da mesa. Nesta informação, ‘L’Equipe’ sublinha que se aceitar prolongar o seu contrato, será por um longo período, e não por dois anos como da última vez.

Mbappe nunca escondeu que o seu principal objetivo é vencer o Liga dos Campeões com o PSG. A sua ligação ao clube parisiense tem a ver com a existência de um bom projeto e não tanto com resultados a curto prazo.