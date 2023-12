WhatsApp pode adicionar a opção de postar stories no Instagram

O aplicativo de mensagens WhatsApp pode estar se preparando para uma nova funcionalidade que irá revolucionar a maneira como os usuários compartilham suas histórias. De acordo com relatórios recentes, o WhatsApp está desenvolvendo uma integração com o Instagram que permitirá aos usuários compartilharem seus status como Stories na popular rede social.

A Descoberta da Nova Funcionalidade

A descoberta desta nova funcionalidade foi revelada na versão Beta do aplicativo para dispositivos Android. Este recurso, que ainda está em construção, permitirá aos usuários ativar a republicação de seus status automaticamente para o Instagram. Esta funcionalidade é semelhante à já existente que permite enviar publicações para os Stories do Facebook.

A integração com o Instagram ainda está em fase de desenvolvimento e não está disponível nem para o público em geral nem para os testadores da versão beta.

Benefícios da Integração

A nova funcionalidade promete facilitar o compartilhamento de atualizações pessoais através do ecossistema de plataformas da Meta, a empresa proprietária do WhatsApp, Instagram e Facebook. Ela eliminará a necessidade de criar posts separados para o aplicativo de mensagens e a rede social.

A opção de compartilhamento será opcional e poderá ser configurada nas definições de “Privacidade do status”. Junto com a opção de escolher “quem pode ver minhas atualizações”, um novo campo permitirá a conexão com a conta do Instagram, abaixo da opção já existente para o Facebook.

A funcionalidade de compartilhar o status do WhatsApp como Stories do Facebook já está disponível desde abril para todos os usuários. No entanto, a integração com o Instagram ainda não tem uma data de lançamento prevista.

O que é a nova funcionalidade?



Este novo recurso permite que os usuários do WhatsApp compartilhem a tela do seu smartphone durante uma chamada de vídeo e toquem música em algum serviço de streaming. O áudio reproduzido no dispositivo também será compartilhado com outras pessoas na chamada, proporcionando uma experiência audiovisual mais imersiva e compartilhada.

Ouvir música em chamada de vídeo do WhatsApp

O WhatsApp, o gigante do aplicativo de mensagens, liberou uma versão beta que traz um recurso inovador: a possibilidade de ouvir música durante chamadas de vídeo. Esta funcionalidade promete tornar as chamadas de vídeo mais interativas e divertidas, permitindo que os usuários compartilhem suas músicas favoritas com amigos e colegas.

Benefícios da nova função

A nova funcionalidade abre uma série de possibilidades para os usuários do WhatsApp. Ela permite que grupos de amigos ou até mesmo de trabalho possam criar playlists compartilhadas para ouvir suas músicas favoritas durante uma chamada de vídeo.

Interação aprimorada: Ao compartilhar música durante uma chamada de vídeo, os usuários podem tornar a conversa mais divertida e interativa. Experiência audiovisual compartilhada: Com a nova função, é possível criar uma experiência audiovisual compartilhada, tornando as chamadas de vídeo mais imersivas. Criação de playlists compartilhadas: Amigos e colegas de trabalho podem criar playlists compartilhadas e desfrutar de suas músicas favoritas durante uma chamada de vídeo.

Outras Atualizações no WhatsApp

Além da integração com o Instagram, o WhatsApp também está preparando outras novidades. Algumas das ferramentas em teste ou em desenvolvimento incluem a reformulação do campo de recados com modo temporário e exibição dentro das conversas, e a possibilidade de cadastrar e encontrar pessoas por um nome de usuário.

Na versão estável do aplicativo, o WhatsApp lançou a opção de conectar duas contas ao mesmo tempo e uma configuração de senha personalizada para proteger conversas “secretas”.

A integração do WhatsApp com o Instagram promete ser uma adição benéfica para os usuários que desejam compartilhar suas atualizações de status de forma mais eficiente. No entanto, ainda é necessário aguardar o anúncio oficial e o lançamento desta funcionalidade. Fique atento para mais atualizações sobre esta e outras novidades do WhatsApp.