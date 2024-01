2024 vai ter ANTECIPAÇÃO do Bolsa Família?

Nesta terça-feira (02), foi possível perceber um aumento nas pesquisas online relacionadas à possibilidade de antecipação nos repasses do programa Bolsa Família no início deste ano. Essa curiosidade talvez tenha sido influenciada pelo adiantamento do auxílio no mês anterior, que ocorreu devido às comemorações de fim de ano.

Para esclarecer a questão, buscamos informações oficiais tanto da Caixa Econômica Federal quanto do Governo Federal. Então, abaixo, você saberá mais sobre a eventual liberação antecipada de fundos para os inscritos no programa Bolsa Família em 2024.

O que constitui o Bolsa Família

Antes de discutir a possível antecipação, vale ressaltar que o Bolsa Família é um esquema governamental de assistência financeira com certas condições. O benefício auxilia grupos familiares em estados de carência e grande carência financeira. No presente, o sistema ajuda um vasto número de domicílios brasileiros.

Para se qualificar, é imprescindível que a unidade familiar possua uma receita mensal per capita de até R$ 218,00. Adicionalmente, é fundamental que esteja registrada no CadÚnico (Cadastro Único), não perceba pensões que superem o teto estabelecido e cumpra outros parâmetros definidos em 2023.

Antecipação do programa em janeiro

Contrapondo rumores, não se verificará qualquer antecipação nos repasses do Bolsa Família no primeiro mês do ano. O cronograma para todo o exercício de 2024 já foi disponibilizado, trazendo certeza aos inscritos.

Entretanto, é relevante mencionar que aqueles que obtêm o recurso em uma segunda-feira podem ter a chance de adiantar a retirada para um sábado subsequente. Ademais, aproximadamente uma semana antes da abertura do calendário (em 18 de janeiro deste mês), os inscritos já têm a capacidade de conferir o montante exato destinado a eles.

Os valores dos auxílios compreendem uma quantia mínima de R$ 600,00. Contudo, há acréscimos específicos para menores de 6 anos, adolescentes até 18 anos, gestantes e recém-nascidos de até meio ano.



Para janeiro de 2024, o roteiro de pagamento obedece à seguinte sequência, segundo o último dígito do NIS:

Se acaso o NIS for terminado em 1: Pagamento será efetuado em 18 de janeiro

Se acaso o NIS for terminado em 2: Pagamento será efetuado em 19 de janeiro

Quando o NIS for terminado em 3: Pagamento será efetuado em 22 de janeiro

Quando o NIS for terminado em 4: Pagamento será efetuado em 23 de janeiro

Se acaso o NIS for terminado em 5: Pagamento será efetuado em 24 de janeiro

Se acaso o NIS for terminado em 6: Pagamento será efetuado em 25 de janeiro

em 25 de janeiro Quando o NIS for terminado em 7: Pagamento será efetuado em 26 de janeiro

Quando o NIS for terminado em 8: Pagamento será efetuado em 29 de janeiro

Se acaso o NIS for terminado em 9: Pagamento será efetuado em 30 de janeiro

Se acaso o NIS for terminado em 0: Pagamento será efetuado em 31 de janeiro

Como realizar a verificação do auxílio em termos de valores e data de pagamento?

Para constatar a disponibilidade dos fundos para saque, os integrantes do programa podem:

Utilizar o app do Bolsa Família ( Android ou iOS );

ou ); Contatar a central telefônica no número 111;

Ou a Assistência Caixa ao Cidadão pelo 0800 726 02 07, seguindo as diretrizes fornecidas.

A conferência pode ser realizada com o código de Identificação Social (NIS).

Resumindo, a esperança de adiantamento do programa Bolsa Família em janeiro não se efetiva, proporcionando uma perspectiva clara para os beneficiários ao longo de 2024. Os fundos seguirão uma agenda fixa, conferindo previsibilidade às unidades familiares que contam com esse amparo essencial.