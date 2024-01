Angel Reese faz o inesperado enquanto seus LSU Tigers atacam o Arkansas

Anjo Reese é uma das estrelas inquestionáveis ​​do basquete universitário. O LSU O atacante desempenhou um papel fundamental na condução do programa para um campeonato nacional surpresa em 2023e seu conjunto multifacetado de habilidades tem o 10º lugar Tigres na mistura novamente este ano.

Reese também se tornou conhecida por seu carisma e suas controvérsias fora das quadras – mas se a vitória de 31 pontos de domingo sobre o Razorbacks do Arkansas é uma indicação, Reese poderá em breve desbloquear outra parte de seu jogo que pode ajudar a LSU a alcançar novos patamares.

Decepção de Angel Reese após perder possível assistência do ano

Uma raridade para Reese

Entrando no jogo de domingo, Reese fez apenas quatro cestas de três pontos em 29 tentativas em sua carreira universitária de quatro anos. Desde que se transferiu para a LSU antes da temporada 2022/23, Reese acertou 12 cestas de três pontos e acertou apenas uma – antes de domingo, quando o Navalhas veio para a cidade e a LSU construiu uma grande vantagem inicial.

Com os Tigers à frente por 22 pontos no final do segundo quarto, Reese recebeu um passe de Última Lágrima Poa no topo do arco de três pontos. Depois de hesitar por um segundo, Reese decidiu lançar uma cesta de três pontos – e acertou em cheio para aumentar a vantagem para 25 pontos.

Os Tigres lideraram por 27 no intervalo e venceram 99-68enquanto Reese alcançava a altura do jogo 17 rebotes ir junto com ela 16 pontos.

Próximo confronto na Carolina do Sul

LSU se recuperou de forma convincente desde uma derrota chocante de cinco pontos para Auburn no último domingo. Os Tigres derrotaram o Maré Carmesim do Alabama 78-58 antes de bater Arcansas para melhorar seu histórico 18-2 e 5-1 no Conferência Sudeste.

O próximo passo para Reese e LSU é um confronto altamente esperado com o invicto Carolina do Sul. O Galos de guerra é o time de basquete feminino nº 1 do país, ostentando um Recorde geral de 17-0 e um Marca de 5-0 no SEC. Mas os Tigres acreditam que estão totalmente preparados para derrubar Kamilla Cardoso e os Gamecocks na noite de quinta-feira.

“Estamos prontos para isso”, disse Reese no domingo sobre o próximo desafio dos campeões.