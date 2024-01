Blog ao vivo do UFC 297: Arnold Allen x Movsar Evloev

Este é o blog ao vivo do UFC 297 de Arnold Allen x Movsar Evloev, card principal da luta dos penas no sábado, em Toronto.

Ingressando no UFC em 2015, Allen era uma perspectiva altamente elogiada, vista por alguns como a melhor esperança da Inglaterra por outro cinturão do UFC. Leon Edwards acabou vencendo-o lá, mas ainda com apenas 29 anos, Allen continua sendo uma legítima ameaça ao título com um cartel de 10-1 no UFC. Essa derrota ocorreu em sua luta mais recente, quando ele perdeu na decisão competitiva para o ex-campeão Max Holloway em abril, e agora Allen busca se recuperar com uma grande vitória que o colocará de volta na disputa pelo título.

Lutador invicto com cartel de 17-0, Evloev é considerado por muitos um candidato azarão ao título dos penas. Já com 7 a 0 no UFC, o único golpe no lutador russo até agora é o nível de oposição, mas agora Evloev finalmente consegue responder a essas críticas, e uma vitória sobre Allen pode lhe render uma chance pelo título até 145 libras.

Confira abaixo o blog ao vivo da luta peso pena do card principal do UFC 297.