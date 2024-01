BOLSA FAMÍLIA: Beneficiários recebem parcelas retroativas?

O início dos pagamentos da parcela de janeiro do Bolsa Família continua se aproximando. A Caixa Econômica Federal deverá realizar o primeiro repasse do ano no próximo dia 18, ou seja, daqui a duas semanas, e os segurados aguardam ansiosamente por isso.

Entretanto, milhares de inscritos tiveram o benefício bloqueado nos últimos meses, e ainda não conseguiram voltar a receber as parcelas mensais. Todos os meses, as pessoas torcem para voltaram a receber o benefício.

Além disso, ficam atentas a qualquer informação do Governo Federal referente ao pagamento de valores retroativos, referentes aos meses em que os beneficiários não tiveram acesso aos valores. Por isso que, nos últimos dias, uma dúvida cresceu entre os segurados do Bolsa Família: o governo Lula vai pagar alguma parcela retroativa aos beneficiários do programa social em janeiro?

Governo pagou 700 mil parcelas retroativas em outubro

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), os usuários que revertem o bloqueio voltam a receber normalmente as parcelas do Bolsa Família. Eles também têm direito ao valor retroativo referente aos meses em que o benefício ficou bloqueado.

Em outubro, o governo federal informou que houve a liberação de 700 mil parcelas retroativas para os beneficiários. Em valores reais, isso correspondeu a R$ 278 milhões, que seguiram para a conta das famílias que tiveram o benefício bloqueado anteriormente.

Por falar nisso, o governo ressalta que as famílias que tiveram as parcelas desbloqueadas não precisam ir a uma agência da Caixa Econômica para sacar os valores acumulados, como acontecia anteriormente. Agora, os valores bloqueados são creditados automaticamente na conta bancária pela qual o beneficiário já recebe os repasses mensalmente.

Governo vai pagar parcelas retroativas em janeiro?



Embora os usuários tenham recebido uma grande notícia em outubro, com a liberação de 700 mil parcelas retroativas, isso não aconteceu em novembro, nem em dezembro. Em síntese, o governo não informou se houve pagamento de valores retroativos para os beneficiários nos últimos dois meses.

A expectativa agora se direciona para janeiro, e muitas famílias querem saber se irão receber alguma parcela retroativa do Bolsa Família. No entanto, as perguntas ainda ficarão sem resposta, porque o governo não informou se isso acontecerá neste mês ou não.

Portanto, fique atento ao Caixa Tem e confira o extrato do benefício para saber se você terá acesso a algum valor retroativo. Até o momento, não houve atualização do extrato para saber o valor a ser creditado em janeiro, mas isso deverá acontecer em breve.

Veja como desbloquear o Bolsa Família

Diversas famílias ainda estão impedidas de acessar o valor do Bolsa Família no país. Para solucionar esse problema, estas famílias devem procurar um centro de atendimento do Cadastro Único (CadÚnico) ou um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para realizar a atualização cadastral.

Em muitos casos, o bloqueio ocorre devido à desatualização dos dados cadastrais dos inscritos no CadÚnico. Isso porque os beneficiários devem atualizar os seus dados a cada 24 meses, ou seja, dois anos. Caso não haja atualização no período, o benefício é cancelado.

A propósito, as famílias que têm o Bolsa Família bloqueado recebem uma mensagem no extrato bancário do benefício. Também é possível consultar a situação da inscrição através do aplicativo Caixa Tem, que também permite aos usuários movimentar os valores do benefício.

Calendário do Bolsa Família de janeiro

Em resumo, os repasses possuem um padrão e acontecem nos últimos dias úteis de cada mês. O calendário de pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família já pode ser consultado pelos beneficiários. Por isso, não perca tempo e veja abaixo as datas de pagamento do auxílio.

Cabe salientar que a Caixa Econômica realiza os repasses conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Dessa forma, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de janeiro de 2024: