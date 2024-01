Cavinder Twins e Simone Biles assistem ao jogo Packers-Cowboys Playoff

Aé o NFL os playoffs esquentam, o jogo entre os Green Bay Packers e a Dallas Cowboys não é apenas um confronto Wild Card crucial; é também uma vitrine de apoio repleto de estrelas nas arquibancadas. Esta temporada viu uma tendência notável de parceiros famosos apoiando seus entes queridos, e este jogo não é exceção.

Empacotadores‘ os fãs ficaram maravilhados ao ver o ícone da ginástica Simone Bilesuma participante regular durante toda a temporada, apoiando o marido, Jonathan Owensque assinou com o Green Bay nesta offseason. Biles, natural de Spring, Texas, foi vista em campo antes do início do jogo, um gesto de apoio inabalável ao seu time, apesar de suas raízes texanas. Suas botas de cowboy verdes e douradas eram uma homenagem divertida à sua dupla lealdade – sua cidade natal e a equipe de seu marido.

Os Cavinder Twins juntaram-se a Biles no estádio

Do outro lado, o Dallas Cowboys viu o apoio vigoroso das sensações da mídia social, o Gêmeos Cavinder, Haley e Hanna. Acompanhados por suas irmãs, Natalie Cavinder e Brandi Perkins.

O jogo do playoff teve um significado especial para Haley Cavinder, que esteve romanticamente ligado a Vaqueiros‘ o tight end Jake Ferguson desde setembro. A presença dela, junto com a de suas irmãs, ressaltou os altos riscos e as emoções intensificadas em torno deste confronto. O Vaqueirosliderado por um ataque poderoso, entrou no jogo com grandes expectativas e um objetivo claro: silenciar os críticos com uma vitória decisiva.

À medida que o jogo se desenrola, a presença destas figuras influentes adicionou uma camada extra de excitação e drama. Para Biles foi um momento de orgulho e conflito, torcendo pelo Empacotadores ao mesmo tempo que reconhece sua herança texana. Para o Gêmeos Cavindertratava-se de apoiar Haley e apoiar o Vaqueiros.