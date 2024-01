Checo Perez ‘obrigado’ na Red Bull: O México é importante, mas você está lá para obter bons resultados

Checo Pérez vai ficar com Red Bull para 2024, mas quando seu contrato terminar, ele poderá ficar de fora e ser bicampeão mundial Mika Hakkinen revelou o segredo para Perez manter esse lugar.

A lenda finlandesa do automobilismo, que ainda está tecnicamente em um período sabático que iniciou em 2001, instruiu Perez a aceitar que não ganhará um título mundial e ao fazer isso, ele poderá vencer mais algumas corridas antes do tempo do piloto de 33 anos em A Fórmula 1 acabou.

A provocação épica da Red Bull sobre Lando NorrisRoberto Ortega

“Normalmente um ou outro é mais lento”, Hakkinen disse à UniBet. “Nesse caso Pérez é mais lento que o Max, isso tem ficado bem claro ultimamente.”

“Se o companheiro de equipe mais lento aceita a situação, é capaz de se comunicar bem com a mídia e com a equipe, é capaz de desenvolver o carro, está motivado e consegue ficar a três ou quatro décimos do mais rápido, não acho que seja um problema. coisa ruim. Acho que é uma situação OK.

“Mas se o companheiro começa a reclamar, se acusa a equipe de não lhe dar um bom carro, não está motivado e os resultados sobem e descem, não é bom para a equipe.

“Sei que ter um piloto mexicano é importante para Red Bull. O México é um grande mercado que tem efeito sobre as coisas. Mas, em última análise, você está lá para correr e trazer bons resultados e desenvolver o carro mais rápido.

“Você não pode confiar apenas em um piloto. Você precisa ter dois pilotos em um determinado nível para desenvolver o carro. O futuro de Perez está na Red Bull? Acho que é altamente improvável.”

A fogueira apagada de 2025

Para o Temporada de Fórmula 1 de 2024 havia nenhuma mudança no grid de pilotos pela primeira vez na história do esporte. Mesmo motoristas sob fogo como Perez, Lance Stroll e Logan Sargeant mantiveram seus assentos por mais um ano.

Mas para 2025 a situação será diferente, e o mercado de pilotos poderá explodir e jogar tudo para o alto, deixando os fãs esperando que o caos se instale no que é rotineiramente apelidado de “temporada boba”.

Apenas cinco pilotos mantêm uma relação de trabalho com as suas equipas após 2024. Eles são Max Verstappen (2028), Oscar Piastri (2026), Lewis Hamilton (2025), Lando Norris (2025) e George Russell (2025).

Também seria de esperar que Passeio, caso queira continuar, manterá seu assento. Embora não haja clareza em seu contrato, seu pai, Lawrence, é dono da Aston Martin, portanto, ele não parece estar em risco, desde que seus pais sejam os chefes e ele esteja motivado para fazê-lo.

Mas o lugar mais desejado da série é o de Sergio Perez com Red Bull, a equipe dominante da F1, conforme mostrado em 2023, ao vencer 21 das 22 corridas, sendo 19 delas entregues por Verstappen. O holandês foi muitas vezes vários décimos por volta mais rápido em 2023 e Perez foi, posteriormente, deixado competindo com o Mercedes mais lento de Hamilton pelo segundo lugar.

O mexicano tem enfrentado muito barulho sobre seu direito de ocupar aquele assento, desde Hamilton, Lando Norris e muitos outros. Mesmo daqueles dentro da equipe, como o influente Helmut Marcomas por enquanto ele tem o favor do chefe da equipe, Christian Horner.