Chiefs-Dolphins será o jogo mais frio da história da NFL

EUf Taylor Swift está planejando assistir Travis Kelce jogar no sábado, ela pode precisar pescar as luvas, o chapéu bobble e o casaco de inverno, pois o Kansas City Chiefs e Miami Dolphins prepare-se para o jogo mais frio da história da NFL.

O jogo dos playoffs está marcado para este sábado em Kansas City, onde a previsão do tempo está definida para trazer condições de gelo para a região.

A previsão é que as temperaturas sejam tão baixo quanto -12 graus durante o jogo e uma sensação térmica pode dar a sensação de que o clima está tão frio como -32 graus. Isso porque um vórtice polar, com ventos de até 30 km/h, deverá devastar a cidade que é dividida pela fronteira entre Missouri e Kansas.

Os campeões do Super Bowl de 2023 se preparam para um jogo onde a temperatura será um fator inegável.

O que é mais preocupante é que a casa deles no Arrowhead Stadium, que receberá Swift novamente na suíte VIP, ficou coberta de neve na sexta-feira, mas o Os jogadores do Chiefs continuaram a treinar nessas condições durante toda a semana.

Uma recepção gelada para os Golfinhos

Apesar das preocupações com as condições, os ingressos estão esgotados enquanto os campeões se preparam para começar a pós-temporada da melhor forma possível, após uma campanha mista.

Outra incógnita é se o frio intenso afetará um time como o Golfinhos, que moram em Miami, onde as temperaturas são mais tropicais. Vários de seus jogadores anunciaram que entrarão em campo com camisa sem mangas, com wide receiver Tyreek Hill insistindo que eles não vão se encolher diante do clima gelado.

“É uma mentalidade. Esses caras vão lá e vêem você usando mangas, eles vão pensar que você é mole”, Colina disse.

O Golfinhos têm registo negativo (3-7) em jogos a -5 graus ou menos. Seu último encontro frio os viu cair por 34-31 para o Notas de búfalo à medida que o mercúrio caiu abaixo de -12.

Nos últimos 10 jogos em casa dos Chiefs em que a temperatura foi de três graus ou menos, Kansas City venceu nove vezes e registrou um recorde de 4 a 0 nos playoffsde acordo com a CBS Sports.