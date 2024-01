Confira o Estado com o MAIOR VALOR de janeiro

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do país. Todos os meses, o Governo Federal destina bilhões de reais para o pagamento do benefício a milhões de segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Em janeiro, a parcela média do Bolsa Família chegou a R$ 685,61 no país. O valor cresceu em relação aos últimos dois meses, surpreendendo os segurados. Isso porque, em dezembro, houve o pagamento do Auxílio Gás, algo que não acontecerá em janeiro. Ainda assim, a parcela média deste mês superou a de dezembro.

Veja abaixo a parcela média paga pelo Bolsa Família nos últimos meses:

Junho: R$ 705,40;

Julho: R$ 684,17;

Agosto: R$ 686,04;

Setembro: R$ 686,89;

Outubro: R$ 688,97;

Novembro: R$ 677,88;

Dezembro: R$ 680,61;

Janeiro: R$ 685,61.

Vale destacar que junho de 2023 teve o maior valor já pago na história do Bolsa Família, figurando como o primeiro e único mês a repassar uma parcela média superior a R$ 700 aos segurados.

Embora os valores dos últimos meses tenham sido menores que o de junho, ainda foram bastante expressivos para os beneficiários do programa e superaram a parcela mínima de R$ 600 garantida pelo Bolsa Família. Em outras palavras, os segurados estão recebendo um valor mais alto que o mínimo estabelecido pelo programa.

Veja o estado com o maior valor do país

Em janeiro, o ranking nacional com os maiores valores médios do Bolsa Família não teve variação em relação aos meses anteriores. Entre as regiões brasileiras, o Norte seguiu em primeiro lugar, com um tíquete médio bem maior que a média nacional.

Confira abaixo o valor médio do benefício em janeiro:



Norte: R$ 721,50; Centro-Oeste: R$ 689,44; Nordeste: R$ 682,26; Sul: R$ 678,13; Sudeste: R$ 676,78.

A região Norte teve o maior valor do benefício em janeiro deste ano, e isso aconteceu porque os estados nortistas apresentaram os maiores valores do país. A propósito, os segurados de Roraima se beneficiaram com o maior tíquete médio do país, de R$ 752,09.

Município de Roraima tem maior tíquete nacional

Em Roraima, 74,7 mil pessoas vão receber R$ 56,2 milhões neste mês. No estado, todos os 15 municípios vão receber o benefício neste mês, e a capital, Boa Vista, concentra 33,6 mil pessoas, ou seja, 45% do total de segurados do estado.

O número de beneficiários dos demais municípios não chega a 4,7 mil, mostrando que os segurados do Bolsa Família se concentram na capital do estado. Entretanto, o valor médio pago aos beneficiários de Boa Vista, de R$ 731,07, é inferior à média do estado e figura como um dos menores valores locais.

Por falar nisso, ao considerar o recorte municipal, os locais com as maiores médias do Bolsa Família em janeiro foram:

Uiramutã: R$ 953,60;

R$ 953,60; Normandia: R$ 894,87;

R$ 894,87; Pacaraima: R$ 863,65;

R$ 863,65; Amajari: R$ 780,52;

R$ 780,52; Alto Alegre: R$ 769,92.

Por que os valores de Roraima são tão elevados?

Em primeiro lugar, vale destacar que o Governo Federal garante o pagamento mínimo de R$ 600 para cada usuário. Inclusive, caso a parcela tenha um valor inferior a essa marca, o governo complemente o valor para a faixa mínima.

Além disso, os segurados estão se beneficiando há quase um ano com o pagamento de benefícios adicionais. Veja abaixo quais são os benefícios extras do Bolsa Família:

Benefício Primeira Infância: desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

assegura o pagamento de um valor adicional de a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar. Benefício Variável Familiar Nutriz: em setembro, o governo começou a pagar um adicional de R$ 50 para os indivíduos das famílias que possuem até sete meses incompletos, ajudando no crescimento nutricional do bebê.

A saber, Roraima tem segurados com as seguintes características:

48.996 mil crianças de zero a seis anos, contempladas com o Benefício Primeira Infância;

2,2 mil gestantes e 75,8 mil crianças de sete a 18 anos, contemplados com o Benefício Variável Familiar;

1,8 mil nutrizes, contempladas com o Benefício Variável Familiar Nutriz.

Como existem muitos segurados que têm direito a benefícios extras, o valor da parcela do Bolsa Família ficou muito elevado em Roraima em janeiro. Aliás, o tíquete médio do estado nortista costuma ser o mais elevado do país em todos os meses do ano.

Por fim, cabe salientar que 84,5% das famílias de Rondônia têm uma responsável familiar do sexo feminino, enquanto 15,5% dos beneficiários têm um responsável familiar do sexo masculino. São 63,1 mil famílias lideradas por uma mulher e 11,6 mil por homens.