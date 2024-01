CU Star Corman McClain envolvido em acidente de carro, citado pela polícia

Cornerback do Colorado Buffaloes Corman McClain – o recruta com melhor classificação em Deion Sanders ‘ Classe CU de 2023 – recebeu uma citação na semana passada depois que ele se envolveu em um acidente de carro em Boulder.

TMZ Esportes soube… que o acidente aconteceu em janeiro. 15, a menos de um quilômetro de distância do campus da CU – depois que os policiais disseram que o carro de McClain “entrou em outro veículo ao tentar frear no sinal vermelho”.

Disseram-nos, no entanto, que McClain recebeu uma citação por “dirigir rápido demais para as condições climáticas”.

McClain veio para o Colorado com muito alarde – ele mudou seu compromisso no final do ciclo de recrutamento de 2023, de Miami para os Buffs… e como o No. Cornerback número 1 do HS em todo o país, muitos esperavam que ele prosperasse sob o comando de Sanders.