Destaques completos do vídeo da luta de Dricus du Plessis x Sean Strickland

UFC 297: Strickland x Du Plessis aconteceu no dia 20 de janeiro na Scotiabank Arena em Toronto, Canadá. O campeão peso médio do UFC, Sean Strickland (28-6), colocou seu cinturão em jogo contra Dricus du Plessis (21-2) na luta principal da noite. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Rodada 1: Ambos os homens são ortodoxos. Quem dará um passo para trás primeiro?

Eles vêm para o centro e circulam um ao outro. Strickland com o jab na hora e DDP com o chute na panturrilha. Essa é a batalha. Strickland avança para o corpo, DDP para cima com um chute na cabeça que acerta parcialmente.

Os dois homens circulando no centro e Strickland acerta um bom golpe no corpo. Ainda assim, um primeiro minuto um pouco morno, enquanto os dois homens encontram alcance. Teep e uma resposta de chute de perna do DDP.

O golpe de Strickland está começando a encontrar um lar. Ele não está apoiando o DDP, apenas circulando pelos dois lados. DDP em busca de ganchos de esquerda. Strickland permanece muito defensivo. E verifica um chute baixo. Gira do DDP, mas recua.

Strickland mantendo o alcance muito bem e dando aquele golpe. E o teep. O DDP não consegue navegar até agora. Mas acerta um bom chute no corpo. DDP muda muito de postura e dá outro chute na cabeça. Mas ele dá outro golpe que corta seu nariz. Strickland está quase exclusivamente lançando jab e teep. E verifica outro chute.

O DDP está fazendo com que Strickland recue, mas ele não consegue acertar. Outro chute na cabeça erra. Mas então o DDP faz uma grande dobradinha de poder, coloca Strickland em cima do muro e finaliza com autoridade!

Strickland volta para a cerca tentando se levantar, mas o DDP o arrasta de volta para baixo. Strickland se levanta e desta vez eles quebram.

Chute corporal do DDP. Ele fez com que Strickland voltasse agora. DDP mostrando um vergão no olho direito. Esse golpe está marcando-o. E continua passando pela alta guarda. Outro chute na cabeça. O DDP está jogando como um ponto de interrogação e encontrando um pouco do queixo.

Grande mão direita de Strickland quando a rodada chega ao fim e DDP tenta recuperá-la, mas a buzina soa.

MMA Fighting marca o round 10-9 Strickland.

2 ª rodada: Boa rodada competitiva. A defesa de Strickland está se comportando bem e seu golpe dita a luta, mas o DDP teve seus momentos.

Strickland voltou ao trabalho para começar, mas o DDP está indo bem em encerrar. Ele não está se movendo pela jaula. E acerta um chute na panturrilha. A mão direita do DDP é bloqueada.

Strickland está disparando tiros certeiros sempre que o DDP se move. Mas o DDP está aceitando um pouco mais de risco agora e acerta um soco giratório de Strickland. Strickland verifica bem os chutes baixos. E de volta ao teep.

Oh! DDP recebe um gancho de esquerda e tropeça. Não pousou, mas parecia que deu um passo estranho? Parece estar bem. Mas dá outro soco. Mas o DDP combina um pouco mais. Combinar os chutes verificados nas pernas é uma opção que lhe dá a mão esquerda. Mas Strickland continua atacando.

DDP parece um pouco desconfortável, mas está se divertindo mais. E Strickland está desacelerando um pouco sua produção enquanto o DDP o apoia. DDP erra, mas acerta dois grandes ganchos no corpo.

Strickland trabalhando atrás do jab e encontrando o check hook ali. Rola a mão direita. DDP aumentou suas combinações e está funcionando. Acerte um bom chute corporal. Strickland não o apoia mais e o DDP está construindo confiança e ofensa.

Outra direita pousa e DDP mergulha em uma e acerta. Strickland contra a cerca e ficando de pé na parede. Strickland aperta um botão para se levantar e voltamos ao espaço.

O DDP vem com uma grande combinação. Ele tem um corte no olho direito de Strickland, mas o olho esquerdo do DDP está inchando.

O MMA Fighting marca o round 10-9 du Plessis, 19-19 no geral.

Rodada 3: O corner de Strickland diz a ele que é hora de aumentar a temperatura. Veremos se ele o faz.

DDP sai pressionado para começar e Strickland está atacando agressivamente para afastá-lo. DDP acerta um chute na cabeça, mas por pouco. Ele está pressionando agora e Strickland está muito na defensiva. Ele quer reiniciar em vez de contra-atacar e então o DDP está evitando os ataques.

Strickland ainda acertou aquele golpe. O DDP está apenas atacando através do ataque de Strickland. Cargas e combos. E parece que ele está com gás. DDP atacando muito o corpo neste round com ganchos e chutes.

A defesa de Strickland é muito boa aqui. Mas ele está ficando sem trabalho agora. Grande chute corporal para DDP. Teep pelo campeão. DDP acerta um chute baixo. O ataque giratório erra. DDP movendo Strickland pela jaula agora. Ele está bloqueando muito, mas alguns estão conseguindo passar e a ótica não é boa.

O DDP está ficando um pouco selvagem agora. Faltando muito. Jon Anik explica a pontuação para a cabine durante uma pausa. Strickland está recuando muito no rali. DDP acerta uma direita, mas Strickland acerta jabs. Strickland tenta sentar e boxear para uma troca, mas DDP balança forte e Strickland desiste.

O DDP está muito aberto com sua defesa agora, mas está derrotando Strickland. Em um aperto, mas uma pausa rápida. Não há luta livre nesta rodada, pois eles trocam golpes faltando pouco tempo. Strickland termina o round com um gancho de esquerda.

MMA Fighting marca o round 10-9 du Plessis, 29-28 du Plessis.

Rodada 4: O escanteio de Strickland diz que eles não gostaram daquela rodada e que ele precisa acelerar o ritmo. O escanteio do DDP pede queda na marca de um minuto. E crédito ao DDP, ele parece fresco como uma margarida.

DDP de volta ao ataque. Strickland voltou ao seu pão com manteiga, mas DDP colocou combos mais cedo. Agora Strickland dispara vários golpes contra ele. DDP acerta a mão direita. Strickland está recuando com a cabeça erguida. DDP atira, mas Strickland acerta. Mas uma boa cotovelada corta Strickland.

Boa mão direita de Strickland. Ele está tomando shots agora. Mas o DDP está incansavelmente contra ele. Outra luta por cima para Strickland. O DDP permanece na cara dele. Os dois homens sangram agora enquanto o DDP erra com um grande combo.

Strickland lançando o golpe. O DDP está apenas colocando todo tipo de volume por aí. Grande contador de gancho de esquerda do DDP. E o DDP intervém e acerta outro. Strickland conquista, mas DDP esmurra e tropeça e agora Strickland está no tatame. Mas Strickland chega até a cerca e se levanta. DDP segurando a trava da cintura.

Strickland está sangrando MUITO no olho esquerdo. grande direita cortou-o. E o DDP consegue outro. A defesa de Strickland cai e o DDP acerta outra. DDP carregando combinado e ele está pousando.

Chute na cabeça acerta DDP. Strickland está recuando e agora está em retirada total. O DDP apenas bate nele e consegue uma queda. Strickland encostado na cerca e DDP segurando pela cintura. E um suplex! Strickland voltou embora. Ele está tentando lutar contra as mãos e DDP quebra o aperto.

Falta 1 minuto e Strickland está desacelerando com certeza. DDP desfere um grande gancho que acerta. Strickland sangrando baixo e recuando. Ainda estou a lutar. E o DDP está respirando um pouco pesado agora. Ele está dando tiros mortais. Grande combo de Strickland pousa em pouco tempo, mas parece cansado.

O MMA Fighting marca o round 10-9 du Plessis, 39-37 du Plessis no geral.

Rodada 5: O corner de Strickland sabe que essa luta talvez não seja boa para eles. Eles dizem a ele que precisam da rodada. DDP parece que está pronto para mais cinco duros. Final encontrado.

Golpes de Strickland. Recebe um chute, DDP gira, mas erra. Strickland agora coloca as duas mãos para cima em guarda e está atacando bastante.

Os dois homens tentam segurar o centro aqui, mas o DDP o faz recuar com alguns grandes golpes. Strickland revidou para manter o centro. Quem se apresentar vence e o DDP ganhou principalmente. Strickland realmente não aceita mais isso e acerta a mão direita. DDP cheirando tiros.

DDP sobe novamente, mas erra. Golpes de Strickland e lutas manuais. Ambos os homens segurando o centro e balançando a 3 minutos do fim.

O DDP faz Strickland recuar. Strickland defende, mas DDP chuta. Grande expansão de Strickland imediatamente aos pés e ao espaço. DDP o tira enquanto ele marcha. Strickland ataca. DDP desacelera agora e Strickland acerta a mão direita. DDP responde ao fogo.

Strickland está fazendo sua melhor rodada desde a primeira, mas pode não ser suficiente. Faltam 90 segundos para o DDP perder uma carga.

DDP atira, mas está fraco agora e Strickland acerta com facilidade. Boa mão direita de Strickland. Ele está lançando contra-ataques combinados agora e isso é um bom ataque. O DDP continua reprimindo o ataque à medida que avançamos para o minuto final.

Strickland balança com toda a força de sempre, mas erra. Ele quer um figurão para diferenciar isso. O DDP fica lá dentro e atira nele. Strickland lutando e agora eles estão lutando. De igual para igual eles vão pelos últimos 20 segundos. Ambos os homens se abaixando e balançando! Luta absolutamente incrível desses dois!

MMA Fighting marca o round 10-9 Strickland, 48-47 Dricus du Plessis no geral.

Dricus du Plessis derrotou. Sean Strickland por decisão dividida (48-47, 47-48, 48-47).