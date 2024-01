É possível prever a nota do ENEM 2023?

O ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é considerado uma das provas mais importantes de todo o país. A prova foi criada em 1998 como uma ferramenta de avaliação do conhecimento dos estudantes que haviam terminado o ensino médio.

Milhares de estudantes participaram das provas do ENEM em 05 e 12 de novembro de 2023. Agora, nas vésperas da divulgação do resultado, os candidatos querem saber se é possível prever o próprio desempenho no exame.

A resposta é sim. Não podemos prever a nota de forma exata, mas dá para criar uma previsão com base na quantidade de acertos.

Dessa forma, para que você possa prever a sua nota do ENEM, trouxemos um resumo com aquilo que você precisa saber sobre o cálculo da pontuação. Vamos conferir!

ENEM 2023: como calcular a nota com base na quantidade de acertos?

Não podemos criar uma estimativa exata de qual será a nota do ENEM de um candidato, uma vez que a pontuação é calculada por meio do método TRI (Teoria de Resposta ao Item), que não considera comente a quantidade de acertos.

Porém, podemos ter uma estimativa de qual será a nota com base na média calculada pelo TRI na edição do ano anterior (ENEM 2022).

Veja a estimativa das notas a partir das pontuações do ENEM 2022 em cada prova objetiva:



Ciências da Natureza e suas Tecnologias – ENEM 2022:

Confira a nota estimata de acordo com a quantidade de acertos na prova:

Acertos Nota estimada 1 368 5 398 10 457 15 542 20 617 25 668 30 709 35 750 40 802 45 875

Ciências Humanas e suas Tecnologias – ENEM 2022:

Acertos Nota estimada 1 317 5 355 10 426 15 498 20 553 25 597 30 638 35 683 40 741 45 839

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – ENEM 2022:

Acertos Nota estimada 1 284 5 329 10 397 15 468 20 524 25 569 30 613 35 661 40 721 44 793

Matemática e suas Tecnologias – ENEM 2022:

Acertos Nota estimada 1 345 5 388 10 477 15 598 20 697 25 767 30 826 35 882 40 945 44 971

ENEM 2023: como a prova é corrigida?

Como mencionamos, a correção da prova do ENEM é feita por meio do TRI, um método criado para fornecer uma pontuação mais justa do que a metodologia tradicional de correção, que considera somente o número de acertos. Com o TRI, pelo contrário, a pontuação do candidato não é determinada somente pela quantidade de respostas certas, mas sim pelo nível de dificuldade das questões corretas e incorretas.

O TRI considera a dificuldade das questões de acordo com os acertos e erros dos candidatos, ou seja, quanto mais estudantes acertam uma questão, mais fácil ela é considerada. Dessa maneira, no ENEM, acertar uma questão difícil vale mais pontos do que acertar uma questão fácil.

Além disso, a TRI também leva em consideração o padrão de respostas do candidato para detectar a coerência das mesmas. Assim, se você acertas todas as questões difíceis, mas erras todas as fáceis, o TRI irá detectar que as suas respostas são incoerentes e você irá perder ponto. Isso é feito para evitar que os candidatos “chutem” as respostas das questões.

ENEM 2023: quando o resultado será divulgado?

Conforme o anúncio oficial do Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o resultado da prova do ENEM 2023 será divulgado no dia 16 de janeiro. A data de divulgação das notas foi confirmada pelo Inep na última sexta-feira, 05 de janeiro.

No dia 16 de janeiro, os candidatos que participaram do ENEM poderão consultar as notas obtidas nas cinco provas que compõem o exame. Porém, os estudantes que participaram do ENEM na condição de treineiros poderão acessar as notas somente em março de 2024.

Além disso, os candidatos poderão consultar a nota de redação no dia 16 de janeiro, mas o espelho da prova será divulgado para todos os estudantes no mês de março.

Veja o passo a passo para consultar o resultado do ENEM 2023 no dia 16 de janeiro: