Entre os links: Conor McGregor x Michael Chandler, UFC 300

Segundo Conor McGregor, seu retorno está marcado contra Michael Chandler, na International Fight Week do UFC, em junho. Embora a promoção ainda não tenha anunciado oficialmente o confronto, parece que veremos a maior estrela do esporte antes do segundo semestre de 2024.

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem ao anúncio de McGregor de que sua luta contra Chandler não acontecerá no UFC 300, mas no dia 29 de junho, junto com as probabilidades de abertura dando a McGregor uma ligeira vantagem . Além disso, o painel tira suas dúvidas sobre as lutas atualmente em disputa para o UFC 300 de abril, Leon Edwards dizendo que defenderá o título dos meio-médios no card, qual poderá ser a luta principal, outras grandes histórias do esporte com o UFC em pausa até o próximo sábado e muito mais.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.