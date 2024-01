Fortuna de DJ Khaled: Como o produtor musical ficou rico?

DJ Khaled é um produtor musical americano, personalidade do rádio, rapper, disk jockey e executivo de gravadora que colaborou com os maiores nomes do mundo. entretenimento. DJ Khaled também é apresentador de rado na estação de rádio de música urbana WEDR, com sede em Miami, e no DJ do grupo de hip hop Terror Squad. Chamado Khaled Mohamed Khaled nasceu em 26 de novembro de 1975 em Nova Orleans, Louisiana, filho palestino pais que emigraram para os Estados Unidos. Ele já se descreveu como um muçulmano devoto. Desde cedo, Khaled desenvolveu um profundo interesse pelo rap e pela soul music. Seus pais eram músicos que tocavam música árabe. DJ Khaled tem um irmão que é ator, o nome dele é Alaa Khaled.

Entre os artistas que colaboraram com DJ Khaled estão Snoop Dogg, Ludacris, Rick Ross, Demi Lovato, Cardi B, 21 Savage e T-Pain, entre muitos outros. Seus acordos de patrocínio lhe renderam milhões de dólares com empresas como Weight Watchers, T-Mobile Ciroc e Apple. DJ Khaled também tem uma obsessão doentia por tênis, mas isso também lhe rendeu um acordo para produzir suas próprias cores de tênis com a Jordan Brand. Khaled ganhou vários prêmios de DJ do Ano no BET Awards, no Soul Train Music Awards, no MTV Video Music Awards e no Ozone Awards, entre muitos outros. Ele também ganhou um Grammy em 2019.

DJ Khaled tem jato particular?

Um dos luxos mais luxuosos que ele usa é um Bombardeiro Global 7500 jato particular de luxo, que ele usa em suas viagens mais longas ao redor do mundo. Este jato está atualmente avaliado em impressionantes US$ 72 milhões. DJ Khaled não possui este jato, mas paga entre US$ 16.000 e US$ 19.000 por hora quando o usa em suas viagens ao redor do mundo. Ao longo de toda a sua carreira, DJ Khaled ganhou quase US$ 200 milhões. Segundo a Forbes, seu patrimônio líquido é estimado em US$ 80 milhões.