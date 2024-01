GM do Bills revela o futuro de Stefon Diggs após a derrota no final da temporada para o Chiefs

Tele Notas de búfalo ainda estão se recuperando da derrota por 27-24 para o Chefes de Kansas City na noite de domingo, uma derrota que encerrou a temporada na rodada divisional do AFC jogos decisivos. O Contas estiveram entre os NFLdos melhores times do Brasil nos últimos quatro anos – um período que coincidiu com sua troca por star wide receiver Stefon Diggs – mas eles ainda não encontraram uma maneira de superar Patrick Mahomes e a Chefes no Super Bowl.

BúfaloA situação do teto salarial também está prestes a se tornar muito mais complicada, e as conversas aumentaram Escavações poderia ser transferido para outra equipe em resposta. No entanto, os Bills não parecem considerar isso como uma possibilidade, se quisermos acreditar num dos seus principais executivos.

Diggs vai ficar…

Falando aos repórteres na terça-feira, o gerente geral do Bills, Brandon Beane, apoiou Diggs e insistiu que o três vezes Pro Bowl a seleção continua sendo o receptor número 1 de Buffalo – apesar dos rumores de descontentamento. E não se espera que o próprio Diggs pressione por uma negociação, especialmente enquanto a janela do Bills para o Super Bowl permanecer aberta.

“Ele é o receptor número 1. Acredito firmemente que. Não estou hesitando nisso”, Feijão disse. “Temos que continuar a disponibilizar armas para evitar que as equipes o prendam ou prendam de diferentes maneiras para levá-lo embora”.

Diggs está sob contrato com Buffalo através do 2027 temporada, e ele continua como quarterback Josh Allenalvo favorito. Ele fez pelo menos 100 recepções em cada uma de suas quatro temporadas em Buffalo e foi nomeado titular do time Tudo profissional uma vez – embora suas atuações nos playoffs o tenham colocado sob um escrutínio cada vez mais intenso.

…mas o Diggs terá que melhorar em 2024

A temporada de 2023 de Diggs ficou abaixo de seu padrão habitual. Pela primeira vez desde 2020, Diggs não conseguiu encontrar a end zone 10 vezes durante a temporada regular. Suas 1.183 jardas de recepção foram seu menor total desde que ingressou no Bills de Minnesota Vikings. E ele deixou cair um passe vital de Allen no quarto quarto da derrota na rodada divisional de domingo.

A queda em um momento chave demonstrou quanto impulso Diggs perdeu no ataque de Buffalo à medida que a temporada avançava – e quanto impulso no segundo ano. Khalil Shakir ganhou em vez disso. Shakiruma escolha de quinta rodada no Draft de 2022 da NFLconseguiu touchdowns contra os dois oponentes do Buffalo nos playoffs à medida que seu papel se expandia, com responsabilidade ainda maior provavelmente em 2024.

Ainda assim, Beane entende o quanto Diggs tem a oferecer aos Bills. A franquia está desesperada para vencer seu primeiro Super Bowl, e um wide receiver estrela é parte integrante de qualquer candidato ao campeonato.

“Stef ainda pode jogar. Tenho certeza que ele adoraria ter aquela bola profunda novamente”, disse Beane. “Ele seria o primeiro a contar a você. Ele é super competitivo. Ele vai trabalhar duro nesta entressafra.”