Gypsy Rose fala sobre sua vida na prisão, assassinato de mãe

Cigana Rose Blanchard está se abrindo sobre seu tempo na prisão, dizendo ao mundo que ela se sente mal agora que está livre, enquanto afirma que só matou sua mãe, Dee Deepara sair de sua situação precária.

Blanchard sentou-se para sua primeira entrevista que foi ao ar na sexta-feira no “Good Morning America” ​​​​depois sua libertação na semana passada, do Centro Correcional Chillicothe, no Missouri, onde cumpriu 8 anos de sua sentença de 10 anos.

Na ampla entrevista, Blanchard primeiro relembrou como foi sair da penitenciária depois de tantos anos, dizendo que “senti um pouco como se tivesse sido jogada em um mundo diferente porque você não percebe o quanto você “está restrito na prisão.”

Ela acrescentou: “Eu senti como se estivesse em um mundo preto e branco e simplesmente entrei no technicolor. Foi incrível.”

Gypsy então discutiu o que levou ao seu encarceramento, acusando Dee Dee de abuso por submetê-la a cirurgias desnecessárias e desfilar com ela em uma cadeira de rodas com um tubo de alimentação quando ela nem estava doente.

Profissionais médicos determinaram que Blanchard foi vítima de uma condição conhecida como “síndrome de Munchausen por procuração”, em que um pai tenta ganhar simpatia alegando falsamente que seu filho está doente.

Blanchard disse a um repórter do ‘GMA’ Débora Roberts que a vida com a mãe em Springfield, MO, era semelhante à prisão, que na verdade era menos restritiva. Ela disse: “Honestamente [it] não foi muita diferença. Mas também tive mais liberdade na prisão do que alguma vez tive com a minha mãe.”

Roberts então mostrou a Blanchard uma foto sua quando era mais jovem, o que levou a agora com 32 anos a responder: “Eu nem me associo mais com aquela garotinha. Tipo, eu sei que sou eu. Mas, ao mesmo tempo, esse não sou mais eu.”

Blanchard disse que não achava que sua mãe fosse um “monstro”, apesar da percepção pública, explicando: “Ela mesma tinha muitos demônios contra os quais estava lutando. Eu não a queria morta. Eu só queria sair da minha situação. E eu pensei que essa era a única saída.”