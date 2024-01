Ivanka Trump comemora o 41º aniversário de Jared Kushner no lugar favorito de Ivana

Ivanka Trump e Jared Kushner Recentemente, desfrutei de uma noite romântica no Call Me Gaby, um local popular de Miami, apreciado pela família Trump, especialmente Ivankaa falecida mãe, Ivana Trump.

Visitantes frequentes incluem Tiffany Trump e sua mãe, Marla Maplesque são frequentemente vistos neste restaurante italiano de South Beach.

Donald Trump em meio a vaias e aplausos ao chegar para o jogo entre Carolina do Sul e ClemsonRoberto Ortega

Ivanka comemorou seu 41º aniversário em novembro de 2022 no mesmo local e o casal decidiu revisitar o pitoresco local para Kushneraniversário de 41 anos também.

A dupla garantiu uma área privada no andar de cima, proporcionando um ambiente intimista cercado por apenas algumas mesas. Ivankausando um lindo vestido vermelho, compartilhou uma noite encantadora com Kushner.

Testemunhas observaram o comportamento afetuoso do casal, observando que eles eram “muito amorosos” e “atentos um ao outro”.

Apesar de algumas interrupções durante o jantar, as interações foram relatadas como agradáveis, com os moradores locais do estado predominantemente republicano estendendo palavras gentis e votos de felicidades.

A data coincidiu com o período imediatamente anterior às primárias republicanas de Iowa, onde Donald Trump, Ivankapai, alcançou uma vitória retumbante.

Evitando os holofotes

Desde sua mudança para Miami em 2020, Ivanka e Kushner têm apreciado a vida familiar longe dos holofotes políticos, muitas vezes participando em diversas atividades com os seus três filhos.

Enquanto seus filhos perderam o passeio Call Me Gaby, Ivanka compartilhou uma espiada na comemoração do aniversário da família para Kushner no Instagram, com a legenda “Atrasado, mas cheio de amor”.