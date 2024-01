Jake Paul escolhe o experiente boxeador Ryan Bourland para a próxima luta em Porto Rico

Jake Paul, o Sensação do YouTube que virou boxeador profissional, está pronto para entrar no ringue mais uma vez.

A tão esperada luta está marcada para 2 de marçoe a localização dá um toque especial – o Coliseu José Miguel Agrelot em São João Porto Rico.

Mas desta vez, Paul’s oponente vem com uma reviravolta. Ele estará enfrentando Ryan Bourlandum boxeador experiente, mas relativamente desconhecido, vindo de Dakota do Norte.

O currículo de Ryan Bourland inclui seis nocautes

A luta de 10 assaltos dos pesos-cruzados está gerando agitação, especialmente com Bourland perfil contrastante em comparação com Paul’s oponentes anteriores.

Enquanto Bourland pode não ter o mesmo nome reconhecido, seu recorde de 17-2 com seis nocautes indica um boxeador com habilidade e experiência.

Em um comunicado à imprensa, Paulo expressou sua determinação para a próxima partida.

“É um ano novo, estou ainda melhor e estou enfrentando um boxeador ainda mais experiente e experiente.”

A luta servirá como co-principal do confronto entre o campeão dos penas Amanda Serrano e Nina Meinkecom ambas as lutas disponíveis para streaming no DAZN.

Bourlandde 35 anos, lutou pela última vez em 17 de setembro de 2022garantindo uma vitória contra Santario Martins por nocaute técnico.

Apesar de seu perfil discreto, ele tem um histórico impressionante, vencendo 10 de suas últimas 11 lutas.

Jake Paul, por outro lado, vem de um nocaute no primeiro round Segundo agosto sobre 15 de dezembro de 2023.

Notavelmente, Bourland não mediu palavras ao comentar sobre a próxima partida.

“Enquanto ele está ocupado perseguindo gostos, venho aprimorando minha arte há anos, entrando no ringue e vencendo boxeadores de verdade. No sábado, 2 de março, vou chocar o mundo e pôr fim à carreira de Jake Paul no boxe.

Num movimento filantrópico, Jake Paulo anunciou que doará toda a sua bolsa de luta para sua organização sem fins lucrativos, Intimidadores de boxe.

Os recursos serão direcionados para a reforma de academias de boxe juvenil em todo o país. Porto Rico. “Estou lutando pela experiência, não pelo dinheiro, e para mostrar meu amor por esta linda ilha”.