Jason Kelce poderia deixar Travis como filho único da mãe Donna na NFL: será o fim?

Tele Filadélfia Eagles‘O colapso do final da temporada está completo. O NFCrepresentante da Super Bowl LVII é feito depois Fim de semana super curinga este ano – e o colapso pode significar o fim de um dos jogadores mais condecorados da franquia.

Jason Kelce foi retirado para Águias‘jogadas ofensivas finais contra o Bucaneiros de Tampa Bay na noite de segunda-feira, um jogo em que Filadélfia ficou para trás cedo e nunca liderou. Kelce foi impotente para impedir Filadélfia de perder por 32-9 no Raymond James Stadium – os Eagles’ sexta derrota em sete jogos para terminar 2023 NFL temporada – e o Tudo profissional centro pode estar se aposentando após um Hall da Fama carreira no futebol profissional.

Jason Kelce choca Travis Kelce com a descrição da horrível lesão no dedo de Jalen Hurts

Os sinais estão aí: Kelce está pelo menos pensando em se aposentar

Kelce foi visto chorando nos bastidores durante o quarto período do jogo de segunda-feira, já que as poucas esperanças dos Eagles de uma recuperação contra o ressurgente Bucaneiros ficou cada vez mais magro. ESPNAs câmeras do time encontraram o jogador de 36 anos várias vezes durante o segundo tempo, quando o ataque outrora explosivo de Philly foi mantido fora do placar.

Kelce encontrou o pai Ed. e esposa Kylie nas arquibancadas depois que o tempo expirou no quarto período, dando um aperto de mão (e demorando um pouco mais com sua esposa) antes de acenar para outros torcedores dos Eagles que estavam sentados atrás do banco do Philly.

Ele pode ser um dos maiores atacantes de sua geração, mas nem mesmo Kelce conseguiu impedir o ataque dos camisas vermelhas que vinham como quarterback. Jalen dói‘ na segunda-feira. Machucajá lutando contra um dedo médio deslocado na mão que arremessava, estava demitido três vezes e pediu uma penalidade de aterramento intencional na end zone durante o terceiro quarto, levando a um safety e dois pontos para Tampa.

O que Kelce disse?

Kelce na semana passada foi dado honras All-Pro da primeira equipe pelo terceiro ano consecutivo e para o sexta vez em sete temporadas. O pivô claramente ainda pode jogar em nível de elite, mas mais de uma década na NFL tem um impacto significativo no corpo. Kelce, que também foi selecionado para sete Pro Bowlsjá ganhou um Super Bowl em sua longa carreira e pode sentir que não tem mais nada a provar na NFL, especialmente porque seu “Novas alturas“podcast com irmão mais novo Travis está entre os mais populares do gênero no Estados Unidos.

Embora ainda não tenha abordado diretamente os rumores crescentes de que se aposentará, Kelce – que já começou cada um dos 205 jogos que disputou na NFL – repetiu alguns conselhos que seu pai uma vez lhe deu em resposta indireta a uma pergunta sobre seu futuro.

“Você sai da calçada um dia e isso pode ser o fim da sua carreira. Então você tenta abordar cada jogo com essa mentalidade”, disse ele aos repórteres antes do jogo wild card de segunda-feira. “Mas, obviamente, quanto mais velho e mais perto você chega disso, ser uma realização o coloca na frente talvez um pouco mais.

“O principal é ir lá e lutar com cada um dos caras deste vestiário, não importa quantos anos mais eu jogue ou qualquer um de nós jogue.”