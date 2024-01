Jets lança running back do Pro Bowl com 1 jogo restante – ele encontrará um novo time?

A temporada que começou com Super Bowl aspirações se transformaram em desastre para o Jatos de Nova Yorkque vai sentir falta NFL playoffs mais uma vez, apesar de fazer aquisições chamativas durante a entressafra. Estes incluíam o quarterback Aaron Rodgers e correndo de volta Dalvin Cookque concordou em se separar da franquia na terça-feira na esperança de chegar a um time adversário antes dos playoffs.

Cozinhar esperava-se que tivesse um grande papel no Nova Iorque ofensa depois de assinar um contrato de um ano em agosto. Mas depois de carregar a bola 13 vezes na abertura da temporada em Setembro, o Jatos deixou de utilizar Cook como parte fundamental do ataque, e o quatro vezes Pro Bowl seleção espera retomar sua carreira em um novo destino.

David Njoku comemora a qualificação para os playoffs com os fãs do Cleveland após o triunfo dos Jets

Cook enfrenta sua pior temporada

Uma vez Rodgers‘ A temporada terminou com uma ruptura do tendão de Aquiles na semana 1, toda a perspectiva dos Jets mudou e a campanha de 2023 terminará assim como as 12 anteriores – sem uma participação nos playoffs. Cook foi vítima de expectativas significativamente alteradas, como treinador principal Roberto Saleh e coordenador ofensivo Nathaniel Hackett eleito para construir o ataque acelerado de Nova York em torno do explosivo running back do segundo ano Salão Breece.

Enquanto Salão teve uma temporada sólida (1.395 jardas de scrimmage e oito touchdowns), Cook se viu empurrado para a periferia e carregou a bola duas ou menos vezes em cinco jogos distintos este ano. No total, Cook carregou a bola em baixa na carreira 67 vezes por apenas 214 jardas e não encontrou a end zone em nenhum dos 15 jogos disputados. Sua corrida mais longa nesta temporada foi uma explosão de 15 jardas na vitória da semana 1 Búfalo.

As equipes dos playoffs perseguirão Cook?

Durante suas seis temporadas como membro do Minnesota Vikings, Cook demonstrou que pode lidar com uma carga de 250 cargas – entrando nesta temporada, ele registrou quatro temporadas consecutivas de pelo menos 1.000 jardas no solo. Esse histórico pode facilmente atrair times rivais que buscam uma última peça antes do início dos playoffs, em duas semanas.

O Golfinhos de Miami havia rumores de que ele teria um interesse significativo em Cook durante o verão, antes de ele assinar com os Jets. Começando de volta Raheem Mostert está atualmente lutando contra lesões no tornozelo e joelho à medida que os playoffs se aproximam, então talvez o Golfinhos circule de volta para Dalvin nos próximos dias e tentar contratá-lo.

O Corvos de Baltimoreo AFCO principal cabeça-de-chave de Cook, perdeu dois running backs devido a lesões no final da temporada e pode ficar de olho em Cook também. Outras equipes dos playoffs que poderiam entrar em contato com Cook incluem o Dallas Cowboyso Cleveland Brownse a São Francisco 49ers – a semente superior no NFC.