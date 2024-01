LeBron James acusado de ser tão violento quanto Draymond Green ao dar um soco no rosto de Jaren Jackson Jr.

Os fãs da NBA sugeriram que Lebron James é tão violento quanto Draymond Verde depois de seu incidente com Jaren Jackson Jr..

O embate entre os Los Angeles Lakers e Grizzlies de Memphis acabou sendo um caso bastante violento na Crypto.com Arena na noite de sexta-feira.

LeBron estava no meio de um momento muito controverso no meio do terceiro quarto. Os fãs não podiam acreditar que James não foi marcado por uma falta, já que ele parecia ter acertado Jackson Jr. na cara.

Jackson perdeu a bola contra James. Os dois jogadores saltaram e se mexeram no chão, com o craque de 39 anos recuperando a pedra.

Jenkins invade o tribunal

Isso levou Grizzlies treinador Taylor Jenkins entrou furioso na quadra e acabou sendo punido com falta técnica por interferência.

Em meio à reação ao incidente, muitos fãs foram rápidos em comparar LeBron para Draymond Verdeque está suspenso por tempo indeterminado após bater Jusuf Nurkic na cara.

Um fã disse: “Draymond é jogado na prisão por isso.”

Outro correspondeu ao sentimento, dizendo: “Se isso fosse Draymondisso seria uma suspensão de 5 jogos.”

Um fã sentiu que havia dois lados na história, dizendo: “Ele estava se segurando LeBron mas LeBron também não deveria ter dado uma cotovelada na cara dele.”

Jenkins disse à imprensa após o jogo: “Você não pode fazer isso, então assumo total responsabilidade. Vi uma briga lá, Anosestá apertando LeBronentão eu vi algo que ultrapassou os limites… eu tive que defender meu cara.”