Logan Paul foi pego de surpresa quando disse que um ex-perseguidor de anos atrás tirou a própria vida

CNÓS estrelamos, boxeador famoso e Youtuber Logan Paulo foi pego de surpresa por TMZ recentemente, durante um de seus programas sobre perseguidores de Hollywood. A famosa rede de conteúdo de fofocas e celebridades chamada ‘Obesos e perigosos: a crise dos perseguidores de Hollywood‘ onde eles apresentam um caso em que Logan Paul estava envolvido. Quando ele estava no auge da criação de conteúdo no Youtube, ele publicou um vídeo detalhando um perseguidor chamado Tahj Deondre Speight. Um cara que supostamente invadiu a propriedade de US$ 5,1 milhões de Logan Paul na área metropolitana de Los Angeles. No vídeo de 2018, o Youtuber decidiu desfocar o rosto do perseguidor e afirmou que iria pressionar mudanças contra ele.

O retorno de Logan Paul na WWE mostra Kevin Owens cumprimentando-o com um socoTwitter

Logan Paulo lutou com Speight e chamou a polícia depois que ele invadiu sua casa, ele nunca soube mais nada sobre seu perseguidor até hoje. Esta reportagem especial do TMZ vai ao ar na segunda-feira, 22 de janeiro. Eles publicaram uma pequena parte desta história onde revelam a Logan Paul que Speight tirou a própria vida. Antes de receber a notícia, Logan Paul mencionou que fez o possível para ser empático porque sabia que estava lidando com um indivíduo mentalmente instável. Logo após dizer isso, ele recebeu a notícia de que Speight se matou. Logan ficou chocado com a notícia e afirmou que foi o sistema que falhou com o perseguidor.

A história de Logan Paul com polêmica

Este último evento não teve nada a ver com Logan Paul, ele estava tentando navegar em uma situação complicada de um perseguidor mentalmente instável. Speight se matar foi um problema em que o Youtuber não assume nenhuma responsabilidade. No entanto, isso será inevitavelmente adicionado a uma longa lista de histórias controversas em torno de Logan Paul. Atualmente, ele parece muito mais estável e em uma posição muito melhor do que quando era apenas Youtuber. Embora muito do que ele fez naquela época ainda possa voltar para assombrá-lo. Todas as ações têm consequências e é preciso lidar com elas mais cedo ou mais tarde.