Marvin Vettori x Brendan Allen agendado para evento do UFC em 6 de abril

Os pesos médios Marvin Vettori e Brendan Allen se enfrentarão na luta principal de cinco rounds do próximo card do UFC Fight Night marcado para 6 de abril, com local do evento ainda a ser determinado.

Dirigentes do UFC anunciaram a dupla na quarta-feira.

Presença constante no ranking dos médios, Vettori volta à ação após dura derrota para Jared Cannonier em sua última luta, em junho passado. Depois de perder para Israel Adesanya na luta pelo título em 2021, Vettori oscilou entre vitórias e derrotas em suas últimas quatro partidas.

Ele conquistou vitórias sobre Roman Dolidze e Paulo Costa enquanto perdeu decisões para Cannonier e o ex-campeão peso médio do UFC Robert Whittaker. Agora Vettori tenta voltar aos trilhos enquanto enfrenta Allen, que venceu suas últimas seis lutas consecutivas.

Durante essa sequência, Allen conquistou uma série de vitórias impressionantes, com cinco das seis lutas terminando por finalização, incluindo vitórias sobre Paul Craig, Bruno Silva e Andre Muniz. Allen estava em busca de um oponente com classificação mais alta na esperança de chegar mais perto da disputa pelo título e Vettori definitivamente se classifica com os pesos médios que agora se enfrentam em abril.

Vettori x Allen é o primeiro confronto confirmado para o card do dia 6 de abril, que acontece uma semana antes do histórico UFC 300, no dia 13 de abril, em Las Vegas.