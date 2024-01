Mensagem sincera de Barack Obama para Michelle em seu aniversário de 60 anos: Minha cara-metade

Ón Quarta-feira, 17 de janeiro, Michelle Obama completou 60 anos e, claro, muita gente aproveitou para enviar mensagens de parabéns à ex-primeira-dama dos Estados Unidos. No entanto, o mais proeminente veio de seu marido, Barack Obamaque postou hoje nas redes sociais uma mensagem muito aplaudida com uma foto da esposa.

Aproveitando seu perfil no X (antigo Twitter), o ex-presidente dos EUA compartilhou uma imagem de Michelle usando um vestido amarelo simples e uma foto idílica ao fundo com um mar calmo e a Chicagoan sorrindo para a câmera.

Esta é a aparência dos presidentes dos EUA se fossem super-heróis

“É assim que 60 se parece” Barak começou.

Barack Obama acerta ouro com mensagem para Michelle Obama

“Feliz aniversário para minha cara-metade, que é uma das pessoas mais engraçadas, inteligentes e bonitas que conheço. Michelle Obama, você torna cada dia melhor. Mal posso esperar para ver o que esta nova década lhe trará”, expressou o ex-presidente.

ObamaA mensagem foi acompanhada por muitos outros que usaram o perfil do democrata para compartilhar imagens com Michelle e dedicar mensagens emocionantes àquela que é uma das primeiras-damas mais queridas dos últimos anos e que goza de grande popularidade, sendo convidada em vários programas de televisão do país.

O aniversário acontece bem no meio de intensos rumores que sugerem que ela poderia pensar em concorrer às eleições presidenciais dos EUA pelo Partido Democrata.