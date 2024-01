Nayib Bukele e sua visita a Lionel Messi atrapalharam os planos para Inter Miami x El Salvador

Tele presidente de El Salvador, Nayib Bukeleteve um encontro surpresa com Lionel Messi e a Inter Miami equipe durante sua visita ao país centro-americano.

Assista compareceu ao hotel onde os jogadores estavam hospedados, o que causou um atraso inesperado de 15 minutos no protocolo da partida entre o clube da MLS e o time anfitrião.

Copa do Mundo de Messi: A Ascensão de uma Lenda, trailer divulgado pela Apple TVApple TV

Assistaconhecido pela presença ativa nas redes sociais, não perdeu a oportunidade de tirar foto com o capitão argentino Lionel Messi e outros membros da equipe MLS.

As imagens compartilhadas por Assista em suas redes sociais mostram o momento em que conheceu os jogadores de futebol, gerando comentários e reações diversas entre os torcedores do futebol. Porém, a repercussão mais notável foi o atraso no início da partida devido a esta visita inesperada momentos antes da partida.

Presidente Bukeleconhecido por seu estilo direto e de confronto, mais uma vez se coloca no centro das atenções da mídia com sua participação ativa no cenário esportivo, embora a partida não tenha sido o que os torcedores esperavam.

Visita de Messi e Inter Miami a El Salvador

A presença de Inter Miami causaram uma grande festa em El Salvador, pois chegaram com todas as suas estrelas internacionais lideradas por Lionel Messi. Porém, a comemoração em todo o país não correspondeu ao espetáculo no campo do Estádio Cuscatlán diante de cerca de 30 mil torcedores, onde a partida terminou sem gols. Messi, Sergio Busquets, Jordi Albae Luis Suarez começou para Tatá Martinodo lado.

Durante o intervalo, os torcedores viram Jorge ‘Mágico’ González, expoente máximo do futebol salvadorenho, entra em campo para cumprimentar as estrelas internacionais presentes em campo. Ele foi recebido com aplausos pelos torcedores que lotaram o estádio para presenciar a primeira visita de Messi ao seu país.