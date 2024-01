Nubank Ultravioleta ou C6 Carbon?

O Nubank Ultravioleta e o C6 Carbon garantem aos seus usuários a bandeira Mastercard Black. Esses cartões de crédito, já reconhecidos por sua inovação e praticidade, oferecem também aos titulares uma série de benefícios premium, proporcionando uma experiência financeira que pode ser considerada bastante vantajosa.

Com características que vão além do convencional, ambos os cartões de crédito apresentam vantagens como cashback, descontos exclusivos e acesso a salas VIP de aeroportos. Neste artigo, buscamos trazer as particularidades de cada cartão, destacando as vantagens do Nubank Ultravioleta e do C6 Carbon.

Sobre o Nubank Ultravioleta

Este cartão Black, disponível para os clientes elegíveis do Nubank, destaca-se por uma série de características distintas, tornando-se uma escolha atraente para aqueles que buscam vantagens exclusivas. De acordo com o banco digital, os usuários do Nubank Ultravioleta podem aproveitar o cashback de 1%, instantâneo e que nunca expira.

Além disso, é importante saber que a recompensa cresce a 200% do CDI, proporcionando aos clientes um retorno financeiro significativo em suas transações diárias. Os clientes do Ultravioleta podem escolher entre receber o cashback diretamente na conta ou transferir para milhas Smiles, adicionando ainda mais versatilidade aos benefícios oferecidos.

Para os amantes de viagens, o Nubank Ultravioleta oferece um pacote abrangente de benefícios, incluindo acesso ilimitado e gratuito à sala VIP Lounge Mastercard Black no terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos (SP). Adicionalmente, os clientes desfrutam de proteção de bagagem, concierge de experiências, seguro médico e seguro em locação de carros. Acesso às salas Lounge Key em mais de mil aeroportos ao redor do mundo também está disponível, com um custo de US$ 35.

Segundo o Nubank, o Ultravioleta também oferece garantia estendida e proteção contra danos acidentais, roubo ou furto de compras realizadas com o cartão. Em suma, o Nubank Ultravioleta não apenas recompensa os clientes com vantagens financeiras significativas, mas também busca trazer mais segurança aos usuários.

Conheça o C6 Carbon

O C6 Carbon Mastercard Black também traz uma experiência premium aos usuários do cartão de crédito, com uma variedade de benefícios exclusivos. Segundo o banco digital, os titulares do C6 Carbon têm a oportunidade de converter seus pontos em dinheiro na conta, usufruindo de um cashback que pode chegar a 1,2%, considerando a cotação do dólar a R$ 4,80.



Os benefícios de viagem do C6 Carbon incluem acesso ilimitado à sala VIP Mastercard Black no Aeroporto de Guarulhos, oferecendo aos titulares um ambiente exclusivo e luxuoso. Além disso, o cartão concede 4 acessos por ano às salas LoungeKey e W Premium Group, compartilhados entre o titular do cartão e os adicionais.

Além disso, os clientes podem solicitar até 6 cartões de crédito adicionais sem qualquer custo adicional. A cobrança é aplicada apenas para a segunda via de qualquer cartão adicional, proporcionando aos titulares a conveniência de compartilhar os benefícios premium com familiares e amigos.

Qual dos cartões de crédito é mais vantajoso?

Ambos os cartões de crédito possuem benefícios exclusivos, e a escolha entre o Nubank Ultravioleta e o C6 Carbon depende das preferências individuais do usuário.

No entanto, é importante destacar que seja em termos de cashback, flexibilidade de escolha, benefícios de viagem ou conveniência internacional, ambos os cartões de crédito se destacam como opções vantajosas, proporcionando uma experiência premium aos seus titulares.