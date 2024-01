OG Anunoby se sente confiante de que se encaixará perfeitamente após a negociação de grande sucesso com os Knicks

EUum movimento significativo para o Knicks de Nova York,E Anunoby está pronto para fazer sua tão esperada estreia contra o Os Timberwolves de Minnesota esta segunda-feira. Esta estreia acontece apenas dois dias após a transição de Anunoby do Raptors de Toronto em um comércio de alto perfil envolvendo Barreto RJ e Immanuel Quickley.

Anunoby, conhecido por suas excepcionais capacidades “3 e D”, já mostra entusiasmo por sua nova equipe. Durante uma coletiva de imprensa antes do jogo, ele expressou seu desejo de começar a jogar com os Knicks, destacando seu entusiasmo em jogar no Madison Square Garden (MSG), local que ele admirava até como adversário. “Só para começar a jogar, estou animado para começar com meus companheiros de equipe e jogar no MSG na frente dos fãs. Anunoby comentou.

Aos 26, Anunoby traz não apenas energia juvenil, mas também experiência significativa, incluindo um NBA vitória do campeonato com os Raptors em 2019. Sua proficiência é evidente em suas estatísticas impressionantes, liderando a NBA em roubos de bola na última temporada e mantendo uma média de carreira de 37,5% em tentativas de 3 pontos.

Anunoby sente que se adaptará bem ao sistema dos Knicks

Adaptando-se ao treinador Tom ThibodeauDo sistema, Anunoby acredita que seu estilo de jogo se alinha bem com as expectativas de Thibodeau. “Acho que sou um jogador duro. Os jogadores dele são duros, jogam duro, jogam para vencer. Acho que faço todas essas coisas”, disse ele, refletindo sobre sua compatibilidade com o time. Knicks‘ Estilo de jogo. Ele passou o fim de semana se acostumando com as jogadas e estratégias do time, enfatizando seu compromisso em se integrar perfeitamente.

O comércio também trouxe Precioso Achiuwa e Malachi Flynn de Toronto, embora Flynn esteja atualmente afastado dos gramados devido a uma lesão no tornozelo. AnunobyA situação contratual de é um ponto de discussão, com ele sendo elegível para agência gratuita após esta temporada. No entanto, seu foco continua no jogo, deixando as negociações contratuais para seus agentes na CAA, agência anteriormente liderada pelo presidente dos Knicks, Leon Rose.

Como Anunoby se prepara para sua estreia no “icônico” Madison Square Garden, fãs e companheiros de equipe aguardam para ver o impacto que ele terá na jogabilidade dos Knicks. Sua mistura de entusiasmo, experiência e habilidade promete adicionar uma nova dinâmica à equipe, potencialmente direcionando-a para maiores sucessos na próxima temporada.