PIS 2024 será ADIANTADO? Saiba a VERDADE

Numerosos empregados estão ansiosos pelo desembolso do próximo abono salarial. É evidente a expectativa de que a Caixa Econômica Federal possa adiantar a entrega do PIS 2024.

Esta antecipação seria validada devido ao atraso que se manifesta no cronograma anual do benefício adicional ao salário. Além disso, adiantar o PIS 2024 contribuiria para impulsionar o setor econômico por meio da injeção de recursos.

Quando se realizará o desembolso do PIS 2024?

Segundo dados governamentais, a distribuição dos montantes financeiros do abono salarial terá início em fevereiro, estendendo-se até o mês de julho subsequente. Contudo, é preciso ressaltar que o ano-base é 2022.

No segmento dos trabalhadores do setor privado, a sequência do cronograma é determinada pela data de nascimento, com os nascidos em janeiro sendo os primeiros contemplados. Em contraste, para os funcionários públicos, o ordenamento do cronograma leva em conta o último numeral da matrícula Pasep, começando pelo dígito 1.

É viável a antecipação do PIS 2024 por parte da Caixa Econômica Federal?

Não, pois a entidade bancária incumbida do pagamento do benefício adicional ao salário para os empregados do setor privado não tem a prerrogativa de adiantar sua programação. Assim sendo, seguir-se-á as estimativas previamente estabelecidas, indicando que a liberação dos recursos somente ocorrerá após a quitação dos valores em atraso.

Por conseguinte, considerando a impossibilidade de adiantar o PIS na Caixa Econômica Federal, é imperativo esperar pelo anúncio oficial do cronograma. Assim, será possível determinar a disponibilidade dos recursos.



Você também pode gostar:

Qual instituição bancária possibilita a antecipação do abono salarial?

Nenhuma. Isso porque ainda não se completou o processamento dos dados que determinam os elegíveis ao abono salarial referente ao ano-base 2022.

A distribuição do benefício PIS/Pasep já foi efetuada e encerrada, conforme o padrão anual, realizando-se ainda no primeiro semestre do ano. Entretanto, os indivíduos com direito ao benefício que não o retiraram na data correta, puderam resgatar os valores até o dia 28 de dezembro.

Funcionários públicos devem validar sua elegibilidade diretamente no portal online do Banco do Brasil. Em contrapartida, os empregados do setor privado recebem o PIS através da Caixa Econômica Federal, podendo consultar sua situação no aplicativo denominado Carteira de Trabalho Digital (Android e iOS).

Qual será a configuração do PIS 2024?

O PIS no próximo ano manterá as normativas tradicionalmente aplicadas ao benefício adicional ao salário. A singularidade reside no fato de que o ano de referência será 2022, consequência do desajuste no calendário anual do PIS/Pasep.

Tal situação emergiu devido à interrupção do benefício no ano de 2021, quando a prioridade foi concedida ao Auxílio Emergencial. Portanto, todas as diretrizes relacionadas ao desembolso do PIS pela Caixa Econômica Federal em 2024 necessitam de uma análise contextualizada com os eventos ocorridos em 2022.

Dessa forma, os indivíduos que atendem aos seguintes critérios estarão aptos a receber o benefício adicional ao salário no cronograma de 2024:

Remuneração média inferior a 2 salários mínimos;

Exercício laboral com registro em carteira por um período mínimo de 30 dias;

Registro ativo no PIS ou Pasep por um período igual, ou superior a 5 anos.

As diretrizes do desembolso do PIS 2024 pela Caixa Econômica Federal são igualmente aplicáveis ao Pasep, que é o benefício adicional ao salário destinado aos servidores públicos.