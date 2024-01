Previsões do UFC 297 – Luta de MMA

A mania de Sean Strickland atingiu Toronto.

O campeão dos médios do UFC busca aproveitar o ímpeto de uma campanha estridente de 2023 que virou o mundo do MMA de cabeça para baixo ao enfrentar Dricus du Plessis na luta principal do UFC 297, no sábado. Quando 2022 chegou ao fim, Strickland estava em uma seqüência de duas derrotas consecutivas; agora ele entra em janeiro buscando sua primeira defesa de título. A rapidez com que as coisas podem mudar.

Du Plessis sem dúvida estará pensando a mesma coisa na noite da luta ao trazer seu recorde imaculado do UFC para a Scotiabank Arena. O sul-africano também espera se tornar o primeiro campeão do UFC na história de seu país e se conseguir continuar em boa forma, fará exatamente isso.

Na co-luta principal, Mayra Bueno Silva e Raquel Pennington se enfrentam pelo título vago do peso galo. O cinturão não foi reivindicado desde que Amanda Nunes se aposentou em junho passado e com a ex-campeã Julianna Peña atualmente afastada dos gramados, são Silva e Pennington que têm a chance pelo título. O vencedor poderá trazer algum entusiasmo e estabilidade a uma divisão em dificuldades?

Em outra ação do card principal, o peso meio-médio do UFC vence o líder Neil Magny tenta impedir o garoto de ouro canadense Mike Malott, Chris Curtis enfrenta Marc-Andre Barriault em uma luta de peso médio, e Arnold Allen e Movsar Evloev lutam para permanecer na frente do desafiante peso pena foto.

O que: UFC 297

Onde: Arena Scotiabank em Toronto

Quando: Sábado, 20 de janeiro. O card começa com uma parte preliminar de três lutas na ESPN + às 18h30 ET, com cobertura contínua do card preliminar de quatro lutas na ESPN e ESPN + começando às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Rankings Globais do MMA Fighting)

Sean Strickland (1) x Dricus du Plessis (3)

A primeira defesa de título de Sean Strickland pode ser a última, mas fica a sensação de que esta pode ser apenas a sua semana.

O polêmico slogan “nós, o povo” do campeão está com força total em Toronto, e está claro que ele tem uma conexão com a base de fãs, uma conexão que deve atrair os contadores de feijão do UFC com muitos headliners de 2024 restantes para preencher. . Embora não esteja claro até que ponto a confiança de Strickland é impulsionada pelo reforço positivo, mas se ele precisar do apoio da multidão, parece que eles estarão lá com força.

Ele pode precisar disso para lidar com o superagressivo Dricus du Plessis. A sabedoria convencional diz que esta luta favorece du Plessis no início e Strickland no final, embora pareça que muitas opções estão em jogo. “DDP” recentemente passou por uma cirurgia para resolver um problema em seu nariz que supostamente estava afetando seu cardio (ele certamente parecia em forma contra Robert Whittaker), então uma vitória por decisão de du Plessis está realmente fora de questão? E embora Strickland não tenha finalizado ninguém no primeiro round há anos, você pode imaginá-lo aproveitando a agressão de du Plessis e acertando um chute certeiro para encerrar a luta mais cedo (não se esqueça que ele derrubou Israel Adesanya no final do round). 1).

Uma coisa a ter em mente é que Strickland é muito difícil de atingir. Sim, não estamos muito longe de sua recente seqüência de duas derrotas consecutivas, mas em uma dessas lutas ele estava do lado errado do poder de Alex Pereira, e na outra, perdeu uma decisão difícil para Jared Cannonier em uma luta. onde nenhum dos dois desferiu um golpe contundente.

Assim, Strickland pode passar das duas primeiras rodadas. A partir daí, o cardio será rei e ele aumentará o ritmo em um desvanecimento de du Plessis até que ele tome a decisão ou afaste du Plessis com golpes no quinto round.

O circo continua.

Escolha: Strickland

Raquel Pennington (2) vs. Mayra Bueno Silva (1)

Mesmo sendo um defensor de que esta seja uma luta pelo título que vale a pena assistir, não vou prever que o confronto se transforme em um surpreendente incêndio no celeiro. Fomos abençoados com Karol Rosa x Irene Aldana há apenas um mês, é pedir muito por duas bênçãos do peso galo tão próximas.

O melhor que podemos esperar é uma vitória convincente de Raquel Pennington ou Mayra Bueno Silva, que não apenas nos dê um novo campeão indiscutível, mas também empurre a divisão feminina de 135 libras para um nível mais próximo de sua glória passada. Então, o que significa “convincente” para esses dois lutadores?

Para Pennington, tudo o que ela precisa fazer é continuar frustrando Silva com seu estilo de luta opressor e capitalizar erros suficientes para vencer três dos cinco rounds. Pennington raramente coloca uma marca final em suas vitórias, então ela terá que controlar trechos da ação enquanto adiciona socos em grupos. Isso pode ser o suficiente para ela finalmente reivindicar o título indescritível do UFC.

Para Silva, ela tem uma reputação a cumprir. Em uma divisão que costuma ter poucos destaques, Silva provou ser uma finalizadora, e qualquer coisa menos do que uma finalização no primeiro ou no segundo round seria decepcionante.

Passar quase cinco rounds com Amanda Nunes todos esses anos atrás diz muito sobre a resistência e determinação de Pennington, então o ataque de Silva tem que estar certo. Felizmente, ela tem muitas maneiras de levar essa luta ao chão e dominar com seu agarramento.

Vamos ver Silva vencer essa luta por finalização para dar início a uma nova era no peso galo feminino.

Escolha: Silva

Neil Magny x Mike Malott

Neil Magny está prestes a deixar muitos fãs canadenses realmente infelizes.

Mike Malott é o atual Golden Boy of the North com seu estilo de luta emocionante e presença agradável no microfone. Ele terá um grande salto no ranking se conseguir ultrapassar Magny. A preocupação aqui é o quanto Magny está avançando na competição em comparação com os oponentes anteriores de Malott.

Com relação a Adam Fugitt, Yohan Lainesse e Mickey Gall, nenhum de seus currículos se compara ao de Magny, que por acaso é o líder da carreira em vitórias na categoria meio-médio. Mesmo que Magny pareça vulnerável, ou em declínio com tanta quilometragem, ele ainda é um legítimo lutador top 20 com 170 libras e Malott não enfrentou nada perto disso ainda.

Magny normalmente tem vantagem de alcance em suas lutas e isso será ainda mais perceptível contra Malott. De acordo com as medições oficiais, Magny tem uma vantagem de alcance de sete polegadas, outro déficit que Malott nunca teve que compensar antes.

Onde Malott é fortemente favorecido é no terreno. Não é nenhum segredo que a defesa de finalização tem sido um ponto fraco de Magny ao longo dos anos, então se Malott continuar a mostrar a versatilidade que o tornou um candidato em potencial em 2024, as chances de 4 para 1 que ele está obtendo como favorito serão semelhantes. dinheiro fácil.

Chame-me de idiota por não ter desistido de Magny ainda. Eu o vejo mantendo Malott afastado por três rounds e abrindo caminho para a vitória por decisão.

Escolha: Magno

Chris Curtis vs. Marc-André Barriault

Com seu melhor amigo na luta principal, Chris Curtis não terá seu cornerman favorito, mas não deverá ter muitos problemas para fazer os ajustes necessários para derrotar Marc-Andre Barriault.

O “Power Bar” de Quebec emergiu como um fator importante nos 185 libras, com vitórias em cinco de suas últimas sete lutas, e ele desenvolveu um estilo que é desafiador para os oponentes. Barriault bate forte, arremessa com bastante volume e tem um queixo respeitável.

Dito isto, Curtis é técnico demais para ele. “The Action Man” teve extraordinariamente azar com confrontos acidentais de cabeça que afetaram os resultados de suas duas últimas lutas, então, contanto que ele possa evitar uma investida de touro Barriault, ele estará bem. Esta deve ser uma batalha de trocação estrita que Curtis controla do início ao fim.

Será uma noite divertida para a Xtreme Couture. Curtis por decisão.

Escolha: Curtis

Arnold Allen (5) vs. Movsar Evloev (T9)

Que confronto de peso pena e extremamente acirrado no papel. Arnold Allen, quase intocável antes de uma derrota difícil para Max Holloway; Movsar Evloev, na verdade intocável até este ponto de sua carreira, com um recorde impecável de 17-0.

Vimos algumas rachaduras na armadura de Evloev. Em sua luta mais recente contra Diego Lopes, ele foi levado ao limite logo no início e, se não fosse pelo coração e pelos incríveis instintos defensivos, talvez não abrisse o UFC 297 com uma potencial disputa pelo título esperando por ele. Ele não pode se dar ao luxo de um começo lento contra Allen, que, embora não seja o finalizador mais dinâmico, certamente tem força e capacidade atlética para terminar este rápido.

Allen pode puxar o gatilho? Essa é outra questão que paira não apenas sobre este confronto, mas sobre as chances de Allen se tornar campeão. Ninguém questionaria que ele é um dos 10 melhores pesos penas do mundo. O que nos resta perguntar é se ele tem aquele fogo competitivo para criar aquele momento de ponto de exclamação que o coloca no topo.

Vamos deixar uma coisa bem clara: quem perde essa luta não fica “exposto” e nem é retirado da equação do campeonato. Só vai demorar um pouco para subir nas paradas. O que sabemos é que o vencedor terá fortes argumentos para ser o próximo homem a lutar contra Alexander Volkanovski ou Ilia Topuria.

E o próximo homem é Movsar Evloev.

Escolha: Evloev

Preliminares

Brad Katona derrotou. Garrett Armfield

Charles Jourdain derrotou. Sean Woodson

Serhiy Sidey derrotou. Ramón Taveras

Gillian Robertson derrotou. Poliana Viana

Yohan Lainesse derrotou. Sam Patterson

Jasmine Jasudavicius def. Priscila Cachoeira

Jimmy Flick derrotou. Malcom Gordon