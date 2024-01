Príncipe Andrew é acusado de ‘orgia de menores’ na Ilha Epstein

Príncipe André enfrenta acusações de envolvimento em uma “orgia de menores” na ilha particular de agressor sexual condenado Jeffrey Epsteinconforme revelado em um documento judicial recentemente aberto.

Este processo judicial de 2014, parte de uma liberação ordenada pelo governo federal de Manhattan Juíza Loretta Preskadetalha as acusações de uma menina menor de idade não identificada, conhecida como “Jane Doe 3”.

Caso Jeffery Epstein: lista chocante de nomes divulgada em conexão com o escândaloMC

O documento alega que ela foi coagida a manter relações sexuais com Príncipe André enquanto ela era menor de idade, com incidentes ocorrendo em Ghislaine Maxwellapartamento de Londres, um local não revelado em Nova York, e Epsteinna ilha privada nas Ilhas Virgens dos EUA, onde teria ocorrido uma orgia envolvendo inúmeras meninas menores de idade.

O processo judicial afirma que Epstein instruiu a vítima a cumprir as exigências do príncipe e sugere Maxwell atuou como uma “madame” para Epsteinfacilitando Príncipe Andréatos de abuso sexual e assistência no tráfico internacional da vítima.

Quando ocorreu o incidente?

Embora o cronograma específico da suposta orgia não seja claro nos documentos judiciais, ele menciona que Epstein manteve Jane Doe 3 como escrava sexual de 1999 a 2002.

Estas acusações faziam inicialmente parte de um processo por difamação movido por Epstein acusador Virgínia Giuffre contra Maxwell em 2015, que já foi liquidado. Giuffre afirmou que foi forçada a fazer sexo com Príncipe André três vezes por volta de 2001, quando ela tinha 17 e 18 anos.

Os documentos judiciais também revelam outra acusadora, Johanna Sjoberg, afirmando num depoimento de 2016 que Príncipe André colocou a mão em seu seio enquanto ela se sentava em seu colo EpsteinMansão de Manhattan em 2001.

Sjoberg também descreveu uma foto perturbadora envolvendo um boneco de Andrew e testemunhou que o príncipe colocou a mão no peito dela durante a imagem encenada.

Príncipe André negou consistentemente estas acusações e o seu nome aparece inúmeras vezes nos documentos recentemente divulgados. O príncipe foi anteriormente acusado de comportamento impróprio na “Ilha dos Pedófilos” de Epstein, o que levou à sua destituição das funções reais em 2019.

Apesar destas controvérsias, espera-se que a família real mantenha o apoio Príncipe André. Comentarista real Kinsey Schofield sugere que a família continuará a apoiá-lo, seguindo a estratégia de “nunca reclamar, nunca explicar”.

Prevê-se que a divulgação de documentos envolva mais de 170 associados de Epstein, incluindo figuras proeminentes como ex- Presidente Bill Clinton.