Rei Kylie está de volta: a nova cor de cabelo de Kylie Jenner desperta nostalgia em fãs entusiasmados

Kylie Jenner Está trazendo Rei Kylie voltar. Uma enxurrada de fotos e vídeos ao meio-dia mídia social contas trouxeram aos fãs uma dose de nostalgiacomo ela cabelo novo colorido evocou seu estilo de início de 2010.

Veja Kylie Jenner mostrar sua nova cor de cabelo em vídeo viral

Mais especificamente, parece ser um aniversário de 10 anos com sua antiga personalidade, como ela legendou. TikTok vídeo com o comentário, “Vibrações de 2014.”

“Rei Kylie, sentimos sua falta”, disse um comentário no TikTok com mais de 8.000 curtidas.

Os fãs gritaram “King Kylie” para cima e para baixo seção de comentários no TikTok e Instagram, expressando seu entusiasmo pelo retorno de uma era passada.

Dela cabelo rosa pastel fez os fãs voltarem às memórias do Estética do Tumblr do início de 2010. Jenner também postou um conjunto de selfies mostrando o cabelo novo Instagramcom a legenda: “oiiii, lembre-se de mim”, como se seus fãs leais tivessem esquecido.

“uau, isso é um retrocesso ou um momento?” digitou um fã incrédulo nos comentários do Instagram.

Os fãs se acostumaram com Jenner cabelo escuro nos últimos tempos, mas ela foi rosa em algumas outras ocasiões desde 2014, mais recentemente em 2018.

Ela cria uma combinação bastante colorida com seu namorado Timothy Chalametquem jogou Willy Wonka em seu filme mais recente. Resta saber o que ele pensa do cor algodão doce mudança, mas com base na reação do resto de sua base de fãs, ele também pode estar animado com o retorno do rei Kylie.